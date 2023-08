Deputado Alex Redano indica asfaltamento de cabeceiras de pontes na RO-257

O deputado Alex Redano (Republicanos) indicou ao Poder Executivo extenso ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a necessidade de asfaltamento das cabeceiras da ponte sobre os Rio da Anta, localizada no quilômetro 72 da RO 257, no município de Ariquemes e das cabeceiras da ponte sobre o Rio Azul, localizada no quilômetro 83 da RO-257, no município de Machadinho d’Oeste.

“Sabemos das dificuldades que os moradores de Ariquemes, Machadinho e Vale do Anari já passaram com pontes de madeiras sobre esses rios, colocando em risco a vida da população, agora com as pontes em concreto, precisamos dessa atenção do estado por meio do DER para que mais esse progresso avance e possa beneficia esses três municípios e os moradores da zona rural”, disse o deputado.

O parlamentar salientou que nos trechos supracitados, onde estão localizadas as pontes, torna-se urgente o asfaltamento das cabeceiras, com o objetivo de evitar acidentes e melhorar as condições de trafegabilidade da RO-257 que liga Ariquemes ao município de Machadinho d’Oeste.

Texto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO