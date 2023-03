Deputado Alex Redano participa da entrega de veículo para a Educação em Rio Crespo

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Marcelo Cruz (Patriota) tratou de temas importantes na sede do Ministério Público, durante a manhã desta sexta-feira (17). O representante da Alero foi recebido pelo procurador-geral, Ivanildo de Oliveira.

No exercício da presidência, o deputado Marcelo Cruz tem realizado visitas institucionais aos poderes rondonienses, para consolidar parcerias e tornar harmonioso o clima entre as instituições.

A temática abordou temas a exemplo de segurança pública, saúde e meio ambiente. Na oportunidade, o presidente da Casa de Leis foi presenteado com a locomotiva em miniatura alusiva aos 40 anos do MPRO. Em agradecimento, disse que “É importante esse contato entre os poderes para que possamos construir projetos e, pautar os assuntos de grande interesse da nossa população rondoniense”.

O encontro também foi acompanhado pelo Dr. Tiago Nunes, coordenador de planejamento do MP, do subprocurador-geral de justiça jurídico, Dr. Eriberto Gomes Barroso e do chefe de gabinete da PGJ, promotor de justiça Alexandre Jésus.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Mateus Henrique Secom ALE/RO