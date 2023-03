Deputado Alex Redano participa de entrega kits de material esportivo, em Ariquemes

Na manhã desta segunda-feira, 20, o Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha esteve no gabinete do deputado Delegado Camargo (Republicanos) e assumiu compromisso de entregar até a próxima sexta-feira, 24, cronograma do plano de ação para o projeto e construção do Hospital Regional de Ariquemes. O Secretário também se comprometeu em enviar à Assembleia Legislativa, conforme requerimento aprovado pelo Deputado Camargo em plenário, o planejamento sobre investimentos no setor de saúde para os próximos anos, especialmente no que diz respeito a cirurgias eletivas, já que existe uma grande fila de espera, acumulada desde a época da pandemia.

Para o deputado, a visita do secretário de saúde foi de fundamental importância para que se possa começar a discutir as ações do Estado em prol da saúde rondoniense, especialmente para o povo de Ariquemes e todo o Vale do Jamari que espera há anos a construção do Hospital Regional, que já teve a sua pedra fundamental lançada, a obra iniciada e depois abandonada pelo governo estadual. “Com muita satisfação recebemos o secretário Jefferson Rocha no nosso gabinete parlamentar na manhã desta segunda-feira e ele já nos trouxe boas notícias, pois até na próxima sexta-feira, vai nos apresentar um planejamento oficial sobre a construção do tão sonhado e abandonado hospital regional de Ariquemes, que atenderá pelo menos 9 municípios da região do Vale do Jamari, além de ser um apoio importante para a saúde de todo o Estado. Já estamos aguardando com muita expectativa esse cronograma, pois não vemos a hora do início desta tão importante obra que, com certeza, acompanharemos de perto a sua execução do início ao fim”, disse.

Outros pedidos

O Deputado também solicitou em requerimento informações acerca das obras paralisadas relacionadas à saúde em todo o Estado. Camargo pediu a cópia de todos os contratos decorrentes com empresas e ainda o cronograma de execuções atualizados. O secretário informou que um levantamento está sendo executado para que se possa apresentar com exatidão a existência ou não dessas obras paralisadas e que em breve enviará as informações conforme solicitação.

“Precisamos saber com clareza como está a situação da saúde no estado. Vemos hospitais como o João Paulo II lotados, com pacientes sendo atendidos no chão por falta de leitos, ambulâncias com pacientes graves cortando as rodovias todos os dias e noites com destino à capital do Estado e isso nos preocupa muito. Temos muita disposição em ajudar o governo do Estado no que tange a nossa participação do legislativo estadual, mas precisamos saber a real situação do setor, como estão as obras iniciadas e estão por iniciar e todas as demandas do setor, de preferência por região”, disse o deputado.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna/Assesoria Parlamentar

Foto: Cleiton Sobral/Assessoria Parlamentar