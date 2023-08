Deputado Alex Redano preside reunião técnica com garimpeiros de Rondônia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) presidiu na manhã desta quarta-feira (30), uma reunião técnica com garimpeiros de diversas partes do Estado no auditório Amizael Gomes da Silva na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). A reunião tratou da pauta sobre a regularização dos garimpos em Rondônia e contou com a participação dos parlamentares Delegado Lucas (PP), Dra. Thaíssa (PSC) e Pedro Fernandes (PTB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa de Leis.

Redano disse que esse é o momento da união dos 24 deputados estaduais e dos demais políticos rondonienses “Precisamos do apoio também dos senadores, dos deputados federais e do governador Marcos Rocha (União Brasil). “Sem a garimpagem, pelo menos R$ 60 milhões deixam de entrar nos cofres do estado todos os meses. É uma arrecadação grandiosa para a economia local.. São mais de 5 mil famílias que podem ficar sem trabalho com o garimpo desativado,” disse.

O parlamentar entende que os políticos devem valorizar quem produz,. “Hoje quem sustenta Rondônia é o homem do campo, é o garimpeiro, é o madeireiro. São eles quem geram a economia., Se o estado está hoje no azul, é graças à classe trabalhadora e, principalmente, aos garimpeiros,” frisou o deputado.

Alex Redano destacou que a exploração de minério em Rondônia existe há pelo menos quarenta anos e é preciso regularizar a atividade. “É necessário encontrar um caminho entre as partes. Nós temos que ser bem objetivos,” afirmou.

O parlamentar lembrou de uma lei da autoria dele, aprovada na Assembleia e sancionada pelo governo, que possibilitava a exploração mineral. Mas, mesmo assim, segundo ele, o Ministério Público entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) , tornando nula essa lei. “Todo o esforço feito em defesa de quem trabalha e produz foi anulado. “Maquinários dos trabalhadores foram queimados, Isso é muito desumano para quem investiu os recursos que tinha na estruturação do serviço e depois viu tudo ser destruído por causa da ação de órgãos fiscalizadores,” lamentou.

O deputado falou ainda da importância da regularização dos garimpos. ” Na abertura de Rondônia, os garimpeiros contribuíram e muito para o desbravamento, Agora, é a hora de retribuir a quem ajudou e ajuda muito o estado a crescer,” disse arrancando aplausos dos presentes.

Texto Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO