Deputado Alex Redano prestigia entrega de equipamentos

O deputado Alex Redano (Republicanos) acompanhou, na manhã desta quinta-feira (16), a entrega 52 retroescavadeiras e 7 escavadeiras hidráulicas para 27 municípios. A entrega aconteceu no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho. Os 59 equipamentos foram adquiridos pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, por meio do convênio n° 862-552/2017, celebrado entre Governo do Estado e Ministério do Desenvolvimento Regional.

Redano frisou que Ariquemes recebeu quatro retroescavadeiras e uma escavadeira hidráulica. “O que estamos vendo é uma ação municipalista que estende por todo o estado, desde Vilhena até Guajará-Mirim. Isso é um governo do povo para o povo, que recebe e atende as demandas dos municípios, pequenos municípios não têm condições de adquirir maquinários desse porte, e para isso o Estado está abrindo as portas para quem precisa”, lembrou o deputado.

Entre os municípios contemplados estão Ariquemes; Vilhena; Porto Velho; Nova Brasilândia d’Oeste, Theobroma, Guajará-Mirim; Cujubim; Monte Negro; Campo Novo de Rondônia; Rolim de Moura; Jaru; Presidente Médici; Governador Jorge Teixeira; Candeias do Jamari; Cacoal; Costa Marques; Colorado do Oeste; São Francisco do Guaporé; Primavera de Rondônia; Alta Floresta d’Oeste; Cacaulândia; Machadinho do Oeste; Vale do Anari; Vale do Paraíso; Santa Luzia d’Oeste; Corumbiara e Chupinguaia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar