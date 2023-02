Deputado Alex Redano protocola pedido ao órgão responsável pela ponte Rondon-Roosevelt

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) protocolou essa semana, pedidos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento Estadual de Estadas e Rodagens (DER) e a Prefeitura do Município de Porto Velho. O pedido do deputado vem de encontro com a preocupação da população, que trata da grande incidência de suicídios e de tentativas suicidas cometidos na ponte sobre o rio Madeira, que liga a BR 364 no Estado de Rondônia à BR 319 no Estado do Amazonas, entre os municípios de Porto Velho e Humaitá.

“É notório o conhecimento de que o suicídio é uma questão de saúde pública, sendo dever dos gestores públicos garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução de riscos que atentem contra a vida”, frisou o parlamentar.

Redano lembrou que a solicitação objetiva conter as tentativas e consumação dos suicídios, que tem sido cada vez mais recorrentes na localidade. “Nossa esperança é que a implantação dessas barreiras de proteção desencoraje quem vá ao local, com a intenção de tirar a própria vida, por isso estamos solicitando ao DNIT, ao DER e a prefeitura de Porto Velho.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Thyago Lorentz