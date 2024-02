Deputado Alex Redano reforça compromisso com a segurança pública

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) reforçou seu compromisso com a segurança pública de Rondônia. O parlamentar foi recebido pelo comandante geral da Polícia Militar do Estado, coronel Regis Wellington Braguin Silvério, em visita ao Comando Geral da corporação.

Na oportunidade, o deputado esteve acompanhado do comandante do Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, tenente-coronel PM Bispo, além do assessor parlamentar, cabo Erique Marques.

Alex Redano confirmou que está à disposição da corporação para garantir que os policiais que fazem a linha de frente da segurança possam ter condições seguras no trabalho. “Sabemos que o trabalho ostensivo da PM em todo o Estado é grande, por isso nossa equipe se desdobra para ajudarmos o quanto mais para garantir a segurança da nossa população”, destacou o deputado.

O coronel Braguin agradeceu o apoio do deputado no apoio à segurança. “É gratificante saber que o deputado Alex Redano sempre nos recebe em seu gabinete e toda sua equipe está empenhada na missão do progresso deste Estado, garantindo aos policiais melhores condições de trabalho para que possam combater o crime e ameaças a população de Rondônia”, agradeceu o comandante.

Durante a visita, o tenente-coronel PM Bispo frisou a parceria que o deputado sempre teve com a PM. “O 7º BPM sempre foi bem atendido pelo deputado Alex Redano no período em que estive por lá. Ele sempre colocou seu mandato à disposição para a tropa. É gratificante saber que o parlamentar se preocupa com toda a população”, pontuou Bispo.

Texto: Mateus Andrade I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO