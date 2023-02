Deputado Alex Redano solicita programa Rondônia Cidadã para Ariquemes

O deputado Alex Redano (Republicanos) anunciou que será solicitado ao governo do Estado ações do programa “Rondônia Cidadã”, idealizado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O programa vem contemplando os moradores dos municípios e distritos com serviços que geralmente só estão disponíveis nos dias úteis.

De acordo com o deputado Alex Redano, a ação busca agregar os serviços públicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do estado de Rondônia, incluindo autarquias, empresas públicas e fundações, bem como serviços de órgãos de outros Poderes, esferas, autônomos do sistema jurídico, instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, que ofertam atendimento diversificado para homens, mulheres e crianças, que são envolvidas em atividades interativas e educativas por meio do conjunto de atividades da pasta, órgãos e entidades parceiras.

O deputado Alex Redano disse que o público alvo são “os cidadãos do estado de Rondônia que necessitem dos serviços prestados pelo programa em tela, preferencialmente aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade social”.

O programa visa proporcionar a cidadania da população, bem como prestar o devido apoio à sociedade. Oferecer atendimento multidisciplinar (assistência social, saúde, beleza, educação, dentre outros) à população, levar ao conhecimento do cidadão os direitos e deveres do indivíduo na sociedade, estabelecer com a comunidade vínculo enquanto Governo-Cidadão de forma a aproximá-los aos serviços públicos, transmitir informações quanto ao combate de determinadas doenças e/ou violências.

A ação dispõe de serviços essenciais, nas áreas de: cidadania, educação, prevenção, saúde, beleza, lazer, dentre outros. Além das atividades descritas acima, vários outros temas podem ser trabalhados como, por exemplo, assuntos referentes ao meio ambiente, a reciclagem, e ao uso das tecnologias.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Secom/ALERO