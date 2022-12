Deputado Alex Silva realiza última sessão solene do mandato e entrega votos de louvor e medalhas do mérito legislativo a policiais da segurança pública

Com a liberação de mais de R$2 milhões, o deputado Cirone beneficiou a população de Alta Floresta do Oeste, em diversas áreas. A liberação dos recursos atendeu reivindicação do prefeito Giovan Damo e da comunidade que está sendo beneficiada com recursos para educação, reforma do ginásio, associações dos agricultores, saúde e educação. Essa semana, o deputado Cirone confirmou o depósito na conta da prefeitura do valor de R$1.152,097,56 destinados às obras de reforma e melhorias da escola municipal Padre Feijó.

Com recursos liberados pelo deputado Cirone a frota municipal de veículos foi ampliada. Foram liberados R$250 mil para a aquisição de veículos para atender a administração municipal. Os recursos para a aquisição de Mini carregadeira foram liberados por Cirone. O valor do investimento foi de R$290 mil, depositados na conta da prefeitura para a compra do equipamento. Para atender os agricultores, Cirone liberou recursos que serão destinados para aquisição de implementos agrícolas. Os investimentos que o deputado Cirone fez na agricultura estão melhorando a vida dos agricultores e suas famílias.

Grande incentivador do esporte, Cirone trabalha pela liberação de R$500 mil para a reforma do Ginásio Municipal. O compromisso do deputado pela liberação dos recursos atende reivindicação dos desportistas e das lideranças locais e busca fortalecer as ações da Prefeitura para oferecer um local apropriado para as práticas esportivas, beneficiando crianças, jovens e adultos. “Desde muito cedo encontrei no esporte uma atividade de lazer que me permitiu construir vínculos de amizade saudáveis na minha adolescência e juventude. Conheço a importância do esporte para crianças, jovens e adultos. Por isso, tenho trabalhado para apoiar e incentivar a prática esportiva, além da liberação dos recursos para melhorar os espaços esportivos dos municípios”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar