Deputado Camargo homenageia Associação de Surdos de Rondônia pelos nove anos de atuação

Na tarde de segunda-feira (4), o deputado Delegado Camargo (Republicanos) presidiu sessão solene realizada no auditório Amizael Gomes, da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), que homenageou a Associação de Surdos de Rondônia (ASRO) pelos nove anos de atividade no estado. A proposta da solenidade foi do próprio parlamentar, aprovada por unanimidade em plenário no mês de junho deste ano.

De acordo com o deputado, trata-se de uma associação pioneira, que promoveu a inclusão das pessoas surdas em Porto Velho e em todo o estado e que merece todo o reconhecimento do poder público. Camargo elogiou a atual diretoria pelo trabalho empenhado em prol da comunidade surda do estado de Rondônia.

O presidente da Asro, Geovane Vasconcelos de Souza, que é surdo, fez seu discurso em libras que foi traduzido para os falantes pelos servidores intérpretes da Assembleia e agradeceu o reconhecimento do deputado Camargo e parabenizou a todos que trabalham pelo desenvolvimento da Associação e em prol da comunidade surda. Para ele, é uma grande satisfação saber que o trabalho desenvolvido pela Asro vem colhendo resultados importantes, o que anima todos os envolvidos para a continuidade.

Participaram ainda da composição da mesa de honra o Dr. Eduardo Gumarães Rosa, Promotor Público, a advogada Luzinete Xavier, representando a OAB, Temis Teodora Cordeiro, auditora do Ministério Trabalho, Sirleia Araújo, diretora da Escola Bilingue de Porto Velho, Dulcilene Saraiva Reis , diretor do Projeto Açaí com Libras, Cirineu Wutk, vice-presidente da Câmara De Vereadores de Espigão D´Oeste e o defensor público Fábio Roberto de Oliveira Santos, que parabenizaram a iniciativa do deputado Camargo e celebraram com alegria a passagem do nono aniversário da Associação de Surdos de Rondônia.

Ao iniciar os trabalhos, o deputado Delegado Camargo destacou que em Rondônia a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida neste ano como língua oficial do estado, através de projeto de sua autoria, que já foi sancionado pelo governo do estado, transformado na Lei 5.579/23, devendo fazer parte do currículo escolar estadual a partir dos próximos anos. Camargo também destacou a importância não só do reconhecimento no papel, nas homenagens, mas da prática, do dia a dia.

“Eu vejo muito discurso de inclusão, falas, cartaz vejoes, vejo outdoor, propaganda na televisão, vejo até consideráveis ​​direitos assegurados em leis, mas na hora de colocar isso na prática é bem diferente. Hoje a pauta da inclusão virou uma pauta politicamente correta, só que na hora de demonstrar a verdadeira inclusão são poucos, mas eu faço a minha parte, pois entre a minha assessoria, temos como colegas dois autistas e uma pessoa com deficiência”, disse o deputado.

Camargo mencionou ainda que como pai atípico, sabe que na maioria das vezes esses direitos estão apenas no papel, pois quando se precisa de um intérprete dentro de uma escola, numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência, quando você vai a um posto de saúde A possibilidade de comunicação com os servidores públicos é possível porque o Estado ainda não foi capaz de capacitá-los. “Nós não precisamos de cartazes, não precisamos de tapinha nas costas, precisamos de ação do estado, precisamos que pequenas atitudes sejam colocadas na prática para facilitar a vida da comunidade surda, das pessoas com deficiência, oportunizando igualdade no atendimento público”, disse o deputado.

A solenidade foi marcada por diversas homenagens a personalidades e, em especial aos intérpretes de Libras, “que fizeram a diferença na vida da comunidade surda, facilitando a comunicação e integrando o surdo às atividades comuns do dia a dia que até pouco tempo era ainda mais difícil. Obrigado a todos e, por favor, nunca desistam desta luta, pois vocês mudam de vida. Parabéns para a Asron pelos seus nove anos de trabalho e inclusão”, disse o deputado.

Os homenageados presentes receberam o certificado de Voto de Louvor das mãos do deputado e os demais homenageados que não puderam comparecer à entrega de seus certificados em nova oportunidade.

Confira a lista de homenageados.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna I Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO