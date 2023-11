Deputado Camargo pede mais investimentos do Governo do Estado para a cafeicultura

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) parabenizou os produtores de Rondônia que novamente garantem ao estado destaque na produção de café, com recebimento de premiação nacional na semana passada. Na oportunidade, Camargo aproveitou para chamar a atenção dos demais deputados, dos produtores rurais e do governo do estado sobre a importância de investimentos no setor durante a sessão ordinária na tarde da última terça-feira (14) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

De acordo com Delegado Camargo, apesar de todo o esforço dos produtores para garantir a máxima qualidade do café cultivado nas mais diversas regiões, o governo do estado não tem pensado no setor produtivo na mesma proporção, uma vez que a destinação de recursos previsto pelo governo para o setor nos próximos quatro anos, conforme previsão do Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para desenvolvimento e modernização da cafeicultura estão na casa de R$ 819 mil. “Isso demonstra o descaso do governo do estado com o setor produtivo de Rondônia, esse setor que movimenta a economia do estado. São apenas R$ 200 mil por ano para investimento na cafeicultura, um dos nossos principais produtos, que não significa nada em termos de investimento”, esclareceu o deputado.

Aproveitando a previsão de investimentos do governo do Estado apresentada no PPA, Delegado Camargo destaca o valor projetado para o setor de agricultura e pecuária do estado para os próximos quatro anos. “A nossa principal pasta tem previsão de investimento de apenas R$ 99 milhões e isso engloba tudo, agricultura, pecuária, piscicultura, café, cacau, entre outras culturas. Ou o governo revê a sua escalaridade de proporcionalidade, com prioridades de investimentos em saúde, educação, na produção rural, ou esse governo está fadado ao fracasso e quem paga a conta de um mau governo é o povo”, disse Camargo.

Ainda de acordo com o parlamentar, o governo do estado não tem uma balança em que possa medir o que é a sua prioridade e o que é a prioridade do povo de Rondônia. “Quando é para investir na produção agrícola, modernizar os setores do café, do cacau, do peixe, da pecuária, os recursos do governo são mínimos, mas quando o dinheiro acaba por causa de má gestão, é do agro que o governo quer tirar dinheiro para bancar as suas ações. Um exemplo desse descaso foi a proposta de taxação do agronegócio que aportou nesta casa no mês passado, que previa uma taxa de 3% sobre a produção agrícola do estado. Nesta hora o governo lembra do agro, mas na hora de investir, a prioridade é outra”, destacou.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO