Deputado Cássio Gois anuncia investimentos para Cacoal

Na última sexta-feira (20), a cidade de Cacoal reuniu lideranças políticas importantes para anunciar investimentos para a saúde e infraestrutura da região. O deputado estadual Cássio Gois (PSD) e o senador Marcos Rogério (PL) foram protagonistas desse evento, que contou com uma participação expressiva da comunidade local.

Durante seu discurso, o senador Marcos Rogério ressaltou o papel fundamental desempenhado pelo deputado Cássio Gois. “Cássio Gois não é apenas um deputado, ele é um articulador incansável de investimentos e melhorias para a cidade de Cacoal, assumindo uma função vital, semelhante àquela que ele exerceu com maestria enquanto vice-prefeito”, declarou o senador, enfatizando a importância do trabalho conjunto para o progresso da Capital do Café.

Destacando o compromisso com Cacoal, o senador Marcos Rogério revelou que, somente durante a gestão do prefeito Adailton Furia (PSD), ele direcionou mais de R$ 30 milhões em emendas parlamentares para impulsionar áreas essenciais como saúde, infraestrutura e pavimentação. Segundo ele, essa colaboração entre o poder municipal e federal promete fortalecer ainda mais as bases locais, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da população de Cacoal.

Durante o evento, o deputado Cássio Gois também fez questão de expressar sua gratidão pelo apoio do senador Marcos Rogério e ressaltar a importância dessa parceria para o progresso de Cacoal. “Gostaria de agradecer ao senador Marcos Rogério pelo contínuo apoio e dedicação em trazer recursos e investimentos significativos para nossa Cacoal. Sua colaboração é fundamental para impulsionar o desenvolvimento e aprimorar a qualidade de vida de nossos cidadãos”, enfatizou o deputado, reconhecendo a importância do trabalho conjunto em prol do bem-estar da comunidade.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Fotos: Ailton Jr./Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO