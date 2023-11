Deputado Cássio Gois exalta os 40 anos da Constituição de Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) celebrou, ao longo desta semana, o quadragésimo aniversário da promulgação da Constituição do Estado, marcado pela sessão solene realizada no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos. O evento inaugural reuniu autoridades e personalidades que foram essenciais ao longo das quatro décadas de existência do Poder Legislativo no estado.

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) enfatizou a importância histórica da semana, declarando: “estamos celebrando não apenas a promulgação da Constituição Estadual, mas também quatro décadas do nosso Poder Legislativo. Este é um momento de reflexão sobre os valores que nos unem e nos fortalecem como estado.” Gois prosseguiu: “a Constituição é o alicerce de nossa democracia e o guia para nosso desenvolvimento. Como representantes do povo, temos o compromisso de honrar e fortalecer os princípios que moldaram nosso caminho ao longo dessas quatro décadas”.

A solenidade inaugural contou com a presença de deputados constituintes que foram fundamentais na elaboração da Constituição de Rondônia, como Amir Lando, Heitor Costa e Tomaz Guilherme Correia. Outras autoridades também expressaram seus sentimentos em relação à celebração. O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, destacou a Constituição como a base sólida para a construção de políticas públicas que beneficiam a população. Já o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, reafirmou o compromisso com os valores democráticos.

Cássio Gois também participou do ato de selar a Cápsula do Tempo da Alero, junto com outros parlamentares e o governador do estado. A cápsula, contendo cartas redigidas por alunos, servidores, cidadãos e autoridades, representa uma celebração dos 40 anos da Constituição do Estado e uma profunda reflexão sobre a trajetória política de Rondônia durante este período crucial.

Texto: Marcelo Negrão I Assessoria Parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO