Deputado Cássio Gois faz parceria para instalação de tubo armco na linha Miguel Arcanjo, em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois vem se destacando pela sua atuação em defesa dos interesses da população de Rondônia. Desta vez, na quarta-feira (15), o parlamentar anunciou a parceria para a instalação de um tubo armco na linha Miguel Arcanjo, localizada em Cacoal. A iniciativa atende a uma indicação do vereador Edimar Kapiche, que também busca solucionar um problema recorrente na região.

A linha Miguel Arcanjo é uma importante via de acesso para a população de Cacoal. Porém, ela vem sofrendo com um problema frequente: a falta de um tubo armco para escoamento da água da chuva. Sem esse dispositivo, trechos da estrada ficam alagados e muitas vezes intransitáveis, prejudicando o tráfego de veículos e o acesso de moradores e produtores rurais às suas propriedades e também a cidade.

Para resolver essa situação, o vereador Edimar Kapiche apresentou uma indicação solicitando a instalação de um tubo armco na linha em questão. A iniciativa foi bem recebida pelo Deputado Estadual Cássio Gois, que se comprometeu em destinar recursos para a realização da obra em vídeo gravado no seu gabinete, juntamente com o parlamentar municipal.

De acordo com o Deputado, a instalação do tubo armco é fundamental para garantir o acesso e a dignidade da população à região. “A linha Miguel Arcanjo é uma importante via de acesso para os moradores e produtores rurais. Com a instalação do tubo armco, será possível garantir o escoamento adequado da água da chuva, evitando alagamentos e facilitando o trânsito de veículos”, afirmou.

Além disso, Cássio Gois destacou que a iniciativa contribuirá para o desenvolvimento da região. “A linha Miguel Arcanjo é uma importante rota de escoamento da produção agrícola daquela comunidade que faz uso dela. Com a instalação do tubo, será possível melhorar a infraestrutura da via, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Cacoal”, afirmou.

A destinação de recursos para a instalação do tubo armco na linha Miguel Arcanjo é mais uma ação do deputado Cássio Gois em defesa dos interesses da população de Rondônia. Sua atuação tem sido pautada pela busca de soluções para os principais problemas enfrentados pela população, principalmente na área de infraestrutura, saúde e agricultura familiar.

Para o vereador Edimar Kapiche, a parceria com o deputado Cássio Gois tem sido fundamental para atender as demandas da população de Cacoal. “O deputado tem sido um grande parceiro da população de Rondônia, atendendo nossas demandas e buscando soluções para os principais problemas enfrentados pela população”, disse.

Texto e foto: Assessoria parlamentar