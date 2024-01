Deputado Cássio Gois garante modernização agrícola para Associação Cristo Rei

No último sábado (27), o deputado estadual Cássio Gois (PSD), membro ativo da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), participou da entrega do primeiro de muitos tratores completos destinados a associações rurais, como parte do seu compromisso de fortalecer o homem do campo por meio da mecanização. O evento reuniu agricultores, autoridades locais, dentre elas, o prefeito da cidade, Adailton Fúria (PSD), primeira-dama e secretária de Cultura, Joliane Simões, e vereadores.

A Associação Cristo Rei, de Cacoal, que aguardava há mais de duas décadas por um novo equipamento, viu seu desejo finalmente realizado graças à iniciativa do parlamentar que destinou, por meio de emenda parlamentar, a aquisição de um trator com grade e carreta. “Este é um momento histórico para a comunidade rural, especialmente para os membros da Associação Cristo Rei. Estamos cumprindo um compromisso assumido durante as caminhadas políticas em 2022, e é gratificante ver os frutos desse comprometimento já no primeiro ano de mandato”, afirmou o deputado Cássio Gois.

Equipamento auxiliará nas atividades agrícolas (Foto: Ailton Jr. I Assessoria parlamentar)

A Associação Cristo Rei, localizada no setor Prosperidade, enfrentava desafios há mais de duas décadas, aguardando a chegada de um novo equipamento completo que impulsionasse a produtividade e modernizasse as atividades agrícolas na região. A espera chegou ao fim com a atuação decisiva do parlamentar Cássio Gois, que incluiu a emenda para a aquisição do trator completo no orçamento estadual. “O nosso compromisso é com o desenvolvimento rural, e este trator é apenas o primeiro de muitos que entregaremos para garantir que as associações rurais tenham as ferramentas necessárias para impulsionar suas atividades. Agradeço a todos os membros da Associação Cristo Rei, em especial ao presidente Samuel, e aos moradores do setor Prosperidade, uma comunidade pela qual tenho um carinho e gratidão enormes”, declarou o deputado Cássio Gois.

A cerimônia de entrega contou com a presença de membros da associação, autoridades locais e moradores, que celebraram a conquista significativa para a comunidade rural. Cássio Gois reforçou seu compromisso contínuo com o fortalecimento do setor agrícola, destacando que ainda há muito a ser feito. “Vamos seguindo, temos muito a percorrer e alcançar. Este é apenas o começo, e estaremos lado a lado com as associações rurais para promover o desenvolvimento sustentável do homem do campo. Registro também o meu carinho pelo senhor Joaquim, grande pioneiro do setor Prosperidade”, concluiu o deputado Cássio Gois, encerrando a cerimônia com palavras de otimismo e comprometimento com a causa agrícola.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Fotos: Ailton Jr./Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO