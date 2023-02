Deputado Cássio Gois participa da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Horizonte d’Oeste (RO)

Nesta segunda-feira (6), aconteceu a 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Novo Horizonte d’Oeste (RO), reunindo vereadores, líderes comunitários e autoridades locais, incluindo o presidente da Associação Serra Grande, Floresmil José, ex-prefeito de Castanheiras, Alcides Zacarias, o prefeito do município de Novo Horizonte d’Oeste, Cleiton Cheregatto, e o deputado estadual Cássio Gois.

Durante a sessão, foram discutidos diversos temas importantes para a região, como projetos de lei, orçamento municipal e questões administrativas. O deputado estadual Cássio Gois destacou-se pela sua participação ativa, apresentando propostas e contribuindo para o debate de assuntos relevantes para a comunidade da Região do Café.

Inicialmente, o deputado Cássio Gois agradeceu aos mais de 17 mil votos conquistados em 44 municípios do estado. Em sequência, enfatizou que o seu gabinete está à disposição dos vereadores e toda população do estado, incluindo Novo Horizonte d’Oeste. Em seu discurso na tribuna, Cássio disse conhecer bem a realidade do gestor municipal e exemplificou com a sua passagem como vice-prefeito do município de Cacoal. “Nós sabemos que os problemas do município são diários. Passa pela água, educação e infraestrutura. Por isso, reforço que estamos no 9º andar da Assembleia Legislativa e esperamos que, juntos, possamos construir um estado mais próspero e pujante. Rondônia vive um novo momento e tenho muito orgulho de poder contribuir para o seu desenvolvimento”, enfatizou Cássio Gois.

Por sua vez, o prefeito Cleiton Cheregatto destacou a importância da parceria entre a prefeitura e a Câmara Municipal para o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e efetivas. Ele ressaltou a necessidade de trabalhar juntos em prol da população de Novo Horizonte d’Oeste e região por meio do diálogo permanente entre Executivo e Legislativo.

Representando a população da cidade, o presidente da Associação Serra Grande, Floresmil José, realçou a importância do diálogo entre os poderes e disse que o setor produtivo do estado de Rondônia tem ganhado notoriedade à medida que, ano a ano, os números da produção para consumo interno e exportação aumentam exponencialmente.

A 1ª sessão da Casa de Leis de Novo Horizonte d’Oeste (RO) foi um momento importante para a comunidade, permitindo a discussão de assuntos relevantes e a participação ativa de todas as autoridades, incluindo o deputado estadual Cássio Gois e o prefeito Cleiton Cheregatto.

Texto e foto: Assessoria parlamentar