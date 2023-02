Deputado Cássio Gois reforça seu compromisso com a população de Cacoal

Durante a abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Estado, nesta quarta-feira (15), em seu primeiro discurso na Casa de Leis, o deputado Cássio Gois relembrou sua trajetória política. Além de destacar sua expressiva votação na cidade de Cacoal, sendo o mais votado para o cargo na história do município, o parlamentar reforçou que isso, certamente, irá conduzir seu mandato.

“Agradeço a todos os deputados reeleitos que sempre foram muito respeitosos com nossa forma de fazer caminhada na política. Fui chefe de gabinete nesta Casa e quero, de primeiro ato, agradecer os servidores que fazem com que as coisas aconteçam. Foram dois anos de caminhada aqui e fez com que eu aprendesse muito, sem dúvida, uma escola para mim”, declarou Gois.

O deputado Cássio Gois também ressaltou que Cacoal é uma importante cidade para o eixo produtivo do estado. “Importante para o eixo e para a produção do estado de Rondônia. Cacoal, minha cidade de origem, conhecida como capital do Café, cidade de um povo trabalhador e de uma economia forte”, disse.

Além da agricultura familiar, o deputado também abordou temas como infraestrutura, que segundo ele, move a economia. Ele destacou a importância de investimentos nessa área e afirmou que irá construir um diálogo com o governo estadual.

“Juntamente com os órgãos competentes, como o DER (Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes), iremos construir pontes para o progresso de nossa Rondônia”, afirmou. Além disso, Gois disse que irá, juntamente com os seus pares, buscar soluções para os gargalos da saúde e educação do estado, e reforçou que também levantará essas bandeiras no seu mandato.

O parlamentar também agradeceu o apoio da sua família. “Agradeço muito essa oportunidade ao meu pai e a minha mãe, Bruno e Andréia. Inclusive, há pouco comentei com minha mãe que, muito orgulhosa e mesmo à distância, meu ouviu dizer que se estou aqui devo muito a ela. Quando eu tinha meus 22 anos e sonhava que seria político, só a minha mãe acreditava em mim, e eu jamais esquecerei disso”.

Cassio Gois continuou: “tenho ao meu lado uma esposa maravilhosa e minhas filhas que sempre me acompanham, a família nos dá todo o suporte para que possamos enfrentar as batalhas da vida, pois sabemos que aqui, teremos dias que não serão só flores. Vamos precisar ter posicionamento, foi para isso que fomos eleitos, para defender o rondoniense, para trazer de fora a voz das pessoas”.

Ao final do seu discurso, o parlamentar enfatizou seu compromisso municipalista. “Junto com a minha equipe, junto com o Governo do Estado, com todos os demais da Casa, iremos trabalhar muito e honrar a marca de candidato com a maior votação da história de Cacoal, isso pesou muito minha caminhada e a forma como vou conduzir o meu trabalho. Muito obrigado a todos”, concluiu Cassio Gois.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Secom/ALERO