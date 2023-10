Deputado Cássio Gois solicita recuperação de trechos críticos da RO-489

Percorrendo o estado no levantamento das condições da infraestrutura rodoviária em sua região, o deputado estadual Cássio Gois (PSD), que atualmente preside a Comissão de Transportes e Obras Públicas (CTOP) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), anunciou na última segunda-feira (23) planos para solicitar ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a recuperação de trechos críticos da RO-489.

Embora seja consciente de que a intervenção se limitará a certas áreas da estrada, o deputado ressaltou a importância de enfrentar os pontos mais problemáticos para garantir a segurança e a mobilidade dos moradores locais. A RO-489, que é a principal rota de acesso à RO-010 e que liga as cidades de Cacoal, Rolim de Moura e Pimenta Bueno, é uma artéria vital para o fluxo de pessoas e escoamento na região. No entanto, as condições precárias em certos trechos da rodovia têm gerado preocupações crescentes entre os cidadãos e líderes locais, que anseiam por melhorias urgentes na via.

Cássio Gois enfatizou que a sua intervenção junto ao DER visa abordar problemas como buracos, trechos esburacados e falta de sinalização, a fim de aumentar a segurança e a eficiência do transporte para os residentes locais. Sua proposta, embora focalizada, reflete um compromisso mais amplo com o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida da população de sua região.

“Como representante comprometido com o bem-estar dos cidadãos, é minha responsabilidade garantir que as necessidades essenciais de infraestrutura sejam atendidas. A recuperação desses trechos críticos é um primeiro passo essencial para promover a conectividade e a segurança viária, e estou empenhado em fazer avançar essa importante pauta”, afirmou o deputado Cássio Gois.

Agora, a Indicação n° 1961/2023 do deputado Cássio Gois segue para a Mesa da Alero e, posteriormente, ao DER para que a manutenção da rodovia seja inserida no cronograma de ações do órgão.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Foto: Ailton Jr./Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO