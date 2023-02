Deputado Cassio Gois tem saúde pública e agricultura como principais bandeiras para seu primeiro mandato na ALE-RO

Alexandro Barroso Duarte (PSD) é mais conhecido como Nim Barroso. Nascido em Ji-Paraná em 26 de fevereiro de 1991 é filho de Nelson Gomes Duarte e Simoní Barroso da Silva. O gosto pela política começou aos 14 anos de idade ao acompanhar o padrasto Celino Cardoso, que foi vereador em Ji-Paraná. Com o passar dos anos, em 2011 se tornou assessor do vereador Joziel Carlos de Brito até o ano de 2015. Em 2016, conquistou a confiança do ex-deputado estadual Edson Martins ocupando o cargo de assessor parlamentar.

Carregando uma bagagem de conhecimento que adquiriu com ambos parlamentares, em 2016, Nim Barroso concorreu as eleições para vereador de Ji-Paraná pelo partido PRB. Foi eleito primeiro suplente de vereador em Ji-Paraná com 1.006 votos, assumindo o mandato em 2019.

Em de 2020, o vereador Nim Barroso se filiou ao partido Democrata (DEM), para concorrer à reeleição e foi o vereador mais votado naquela legislatura, com 1.820 votos.

O vereador Nim Barroso, tem um olhar voltado para a população de Ji-Paraná, tanto para atendê-los no setor esportivo, social, saúde, educação, infraestrutura além outras demandas, afirmando o seu compromisso com os moradores de Ji-Paraná e região na fiscalização e criação e aprovação de projetos que vão ao encontro do interesses da população.

Texto: Secom/ALERO

Foto: Assessoria parlamentar