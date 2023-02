Deputado Cássio Gois toma posse como deputado estadual para compor 11ª legislatura

Eleito com a maior votação da história do município de Cacoal, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) tomou posse na sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (01), na casa de eventos Talismã 21, em Porto Velho. O parlamentar, que ocupava o cargo de vice-prefeito de Cacoal antes de disputar uma cadeira no Poder Legislativo, agradeceu a todos que o apoiaram para a conquista de uma vaga na 11ª legislatura da Casa de Leis rondoniense.

“É como muito orgulho que hoje, assumimos essa grande responsabilidade de representar, não somente a população da nossa região, mas todo povo de Rondônia, com um trabalho pautado com muita dedicação e lealdade a toda confiança que depositaram em nosso projeto. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e toda a minha família, apoiadores, amigos e cada um daquele que acreditou na proposta que colocamos para, hoje, estar aqui. Muito obrigado, vamos honrar cada voto recebido”, se comprometeu o deputado.

Cassio Gois ainda destacou o apoio do ex-deputado estadual e atual prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, a quem agradeceu pelo trabalho em conjunto que, segundo Gois, o conduziram até o Poder Legislativo.

“Sem dúvida, o melhor dos melhores prefeitos que temos em Rondônia, meu amigo, parceiro, nosso prefeito Adailton Fúria, meu muito obrigado. Em 2020, atuamos juntos na prefeitura da capital do café, nossa amada cidade de Cacoal, onde enfrentamos pandemia, crise financeira e, mesmo assim, não fechamos as portas de Cacoal, pois o combustível do nosso trabalho é nossa preocupação com as pessoas. Obrigado, também, aos demais prefeitos que depositaram confiança e apoiaram nossa candidatura para representa-los na Assembleia. Saibam do meu compromisso com Rondônia e, agora, com a voz do do parlamento, terei força para defende-los com boas leis e recursos financeiros. Que o governo do Estado possa ser nosso parceiro nessa jornada. Muito obrigado”, concluiu o deputado Cassio Gois.

