Deputado Cássio Gois viabiliza aquisição de 300 cestas básicas para Ministro Andreazza

Em um gesto de solidariedade e comprometimento com o bem-estar da comunidade, na última semana, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) participou da entrega de 300 cestas básicas no município de Ministro Andreazza. A iniciativa, realizada por meio de emenda parlamentar, representa um importante suporte para as famílias em situação de vulnerabilidade durante o período natalino.

Entusiasmado, o deputado Cássio Gois esteve presente na entrega simbólica das cestas básicas, fortalecendo a parceria com o prefeito Milla da Agricultura (PSD), o vice-prefeito Mário Fofão (PSD) e a vereadora Mariana Boldrini (PSD). Juntos, eles se uniram para levar esperança a centenas de famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social (Semas) da cidade.

Segundo o deputado Cássio Gois, o gesto solidário é uma resposta às necessidades mais urgentes da comunidade mais carente, proporcionando alívio para aqueles que enfrentam desafios socioeconômicos agravados pela pandemia e outras dificuldades enfrentadas pela população. O prefeito Milla destacou a importância da ação conjunta entre o poder legislativo e executivo para o benefício da população. “Essa parceria com a nossa gestão municipal é fundamental para atender às demandas do nosso povo mais necessitado. Essas cestas básicas chegam em um momento crucial, proporcionando um Natal mais digno para muitas famílias”, ressaltou o prefeito.

O vice-prefeito Fofão também expressou sua gratidão pela colaboração e envolvimento de todos os parceiros. “A solidariedade é o que nos move, e essa ação conjunta é um exemplo de como, unidos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos trabalhando juntos para construir um futuro mais brilhante para Ministro Andreazza”, afirmou.

A vereadora Mariana Boldrini, por sua vez, enalteceu a importância de ações como essa, que promovem a empatia e o cuidado com o próximo. “Neste Natal, queremos levar não apenas alimentos, mas também esperança e calor humano para as famílias que mais precisam. É uma honra contribuir com esse esforço coletivo”, disse a vereadora.

No encerramento da ação, Cássio Gois reforçou seu compromisso com a comunidade e ressaltou a importância de unir esforços em momentos desafiadores. “Estamos aqui para representar e servir a população. Essa entrega de cestas básicas é uma pequena demonstração do que podemos realizar quando trabalhamos juntos em prol do bem comum. Que este gesto inspire outros a se unirem em solidariedade”, declarou o deputado estadual.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Foto: Ailton Jr./Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO