Deputado Cássio Gois visita Vilhena para discutir avanços na saúde

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) esteve na última terça-feira (7) em Vilhena com o objetivo principal de discutir avanços na área da saúde por meio de parcerias entre municípios. A visita do parlamentar, que ocupa a vice-presidência da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), foi marcada por uma série de compromissos que evidenciaram o envolvimento com o fortalecimento do sistema de saúde local.

No encontro com o prefeito Delegado Flori (Podemos), Cássio Gois destacou a importância da terceirização dos serviços de saúde e os resultados positivos a medida tem gerado para o município de Vilhena. O saldo de aproximadamente R$ 25 milhões na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) foi ressaltado como um investimento significativo para melhorar o atendimento à população e garantir o acesso a serviços de qualidade.

Em sua estadia em Vilhena, o parlamentar também aproveitou a oportunidade para visitar o Lar dos Idosos, onde fez a entrega simbólica de benefícios destinados à melhoria das condições de vida dos residentes, como geladeiras, câmaras frias, liquidificador industrial e uma televisão de 85 polegadas. “Essas ações demonstram o compromisso em contribuir para o bem-estar dos cidadãos mais vulneráveis”, frisou.

Parlamentar conheceu de perto a realidade das unidades de saúde do município (Foto: Ailton Jr. I Assessoria parlamentar)

Além disso, Cássio Gois discutiu possíveis iniciativas para fortalecer o sistema de saúde de Vilhena, visando garantir um atendimento mais eficiente e acessível à população. O parlamentar conheceu de perto a realidade das unidades de saúde do município, destacou que a parceria entre o governo estadual e os municípios é um caminho viável para superar desafios e promover melhorias significativas na saúde pública não só de Vilhena, mas de todo o estado.

A visita do deputado estadual Cássio Gois a Vilhena ressalta a importância do diálogo e da cooperação entre as diferentes esferas do poder público na busca por soluções para os desafios na área da saúde. Através de parcerias estratégicas e investimentos adequados, é possível promover uma transformação positiva no sistema de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário a serviços de qualidade para todos os cidadãos de Rondônia.

O deputado estadual Cássio Gois ainda foi recebido pelo presidente da Santa Casa de Chavantes Nacional, médico Anis Ghattás Mitri Filho, pelo diretor geral, Frank Yuri Feitosa e pela diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes de Vilhena, Andréia Santos. O encontro foi uma importante ocasião para discutir estratégias de cooperação entre os sistemas de saúde das respectivas regiões, visando promover trocas de experiências e fortalecer os serviços médicos oferecidos à comunidade. “Essa colaboração intermunicipal visa não apenas trocar experiências, mas também buscar soluções conjuntas para melhorar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, beneficiando diretamente a população”, expressou o deputado.

Texto: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar

Foto: Ailton Jr./Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO