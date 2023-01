Deputado Cirone assume compromisso com entidades representativas do setor produtivo de Cacoal

A diversificação da produção agrícola com a retomada do plantio do cacau, a exemplo do que vem sendo realizado com o cultivo e comercialização do café foram alguns dos temas discutidos durante o primeiro encontro de entidades representativas do setor produtivo de Cacoal, realizado nesta sexta-feira, 06.

O encontro foi idealizado e organizado pelo vereador Romeu Moreira que tem trabalhado em várias frentes para viabilizar medidas que apoiem e incentivem o plantio de cacau, em Rondônia.

Para a realização do evento, o vereador Romeu teve a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Movimento Pró Cacau, Prefeitura de Cacoal e a Associação Comercial e Industrial de Cacoal – ACIC. Participaram do evento o secretário de estado da agricultura Luiz Paulo, o secretário executivo do governo, José Moura, além de representantes da Emater, Senar, Sebrae, ACIC, Câmara Setorial do Café, cooperativas de crédito e outros.

De acordo com o vereador Romeu, o primeiro encontro de entidades representativas do setor produtivo de Cacoal busca conjugar esforços no sentido de estabelecer um diálogo permanente com toda a cadeia produtiva do município de Cacoal, especialmente da produção do café, o carro chefe da economia local e a partir de agora, também com os produtores de cacau.

“Queremos discutir as atividades produtivas da agricultura familiar com foco no cacau, café, agroindústria e também meio ambiente e turismo. Estamos dando início a um trabalho que vai contribuir com a organização da cadeia produtiva local e incentivar a abertura de novas agroindústrias para agregar valor à produção do cacau e do café. Recentemente visitei uma empreendedora cacoalense que já iniciou a produção de chocolates, a partir da expectativa da retomada do plantio do cacau, ”, destacou.

Romeu agradeceu o apoio e a parceria do deputado Cirone Deiró que tem feito a interlocução junto ao governador Marcos Rocha e ao titular da Secretaria de Estado da Agricultura, secretário Luiz Paulo, buscando fortalecer as iniciativas que assegurem a retomada do plantio do cacau, inicialmente em Cacoal, e na sequência em todo o estado.

Segundo o vereador, o deputado Cirone liberou R$200 mil para a prefeitura de Cacoal comprar mudas de cacau de qualidade que serão distribuídas aos produtores previamente cadastrados. “Estamos lançando as bases para que o município de Cacoal seja uma referência no cultivo de cacau em Rondônia”, justificou. A programação do evento inclui visitas às propriedades rurais do município, entre elas o Café Don Bento, Café da Luz, Viveiro Andurá e a Agroindústria Alimentos da Hora.

Para o presidente da Câmara Setorial do Café, Ezequias Braz, (Tuta Café) a iniciativa do vereador Romeu Moreira vai contribuir para fortalecer o vínculo entre os produtores e compradores da produção local, além de favorecer a troca de experiência e a prática de medidas que possam agregar valor à produção. Segundo ele, nesse primeiro momento as agroindústrias poderão criar um novo circuito de turismo. O presidente da Câmara Setorial do Café citou o Café São Bento que inicialmente apenas plantava e vendia o café, e atualmente é um dos destinos mais concorridos nos finais de semana, para quem aprecia um café de qualidade acompanhado das delícias que são servidos na propriedade da família Bento.

O deputado Cirone Deiró destacou o protagonismo do vereador Romeu Moreira em defesa da retomada do plantio do cacau e do fortalecimento do setor produtivo com incentivo a abertura de novas agroindústrias e a geração de emprego e renda no campo e na cidade.

“O Programa Plante Cacau que nasceu em Cacoal vai impactar positivamente a economia do estado. Temos recebido o apoio incondicional do governador Marcos Rocha e do secretário de estado da agricultura, Luiz Paulo para avançarmos com esse projeto que em poucos anos, alcançará a mesma relevância que o plantio do café tem para a economia dos municípios”, concluiu.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar