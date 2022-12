Deputado Cirone confirma ao vereador Zequinha liberação de recursos para Seringueiras

A parceria de trabalho do deputado Cirone com o vereador Zequinha, prefeito Armando e o vice-prefeito Cláudio tem resultado na liberação de recursos que têm contribuído com o desenvolvimento do município de Seringueiras e o bem-estar dos moradores do campo e da cidade. A Associação Rural Seringuerense de Ajuda Mútua – Arseripam foi contemplada com recursos liberados destinados para a compra de secador de café. A liberação dos recursos foi uma reivindicação apresentada pelo vereador Zequinha Inácio e busca apoiar os cafeicultores e suas famílias.

Cirone liberou R$300 mil para a Prefeitura investir nos serviços de recuperação das linhas 04, 19, 22 e 30, área rural do município. A liberação dos recursos contribuiu para melhorar as estradas rurais e facilitar o escoamento da produção agrícola. O trabalho do deputado Cirone garantiu a liberação de R$100 mil para a Prefeitura de Seringueiras investir na aquisição de ferramentaria para atender a secretaria municipal de obras. O deputado está trabalhando pela liberação de mais R$120 mil destinados à recuperação das estradas rurais.

Esta semana, foi depositado na conta da prefeitura o valor de R$160 mil para a compra de materiais e equipamentos ortopédicos para atender os pacientes do hospital municipal. Cirone informou que está trabalhando pela liberação de mais R$130 mil para reforçar o atendimento da saúde do município de Seringueiras. Para o vereador Zequinha a parceria de trabalho com o deputado Cirone tem trazido resultados positivos para os moradores da área urbana e rural. “Essa parceria tem sido importante para apoiar a administração do prefeito Armando e do vice-prefeito Cláudio. Nosso compromisso é dar continuidade a esse trabalho”, assegurou.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar