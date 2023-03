Deputado Cirone Deiró apresentou projeto de lei para apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) propôs projeto de lei que institui a Política Estadual de Estímulo ao Empreendedorismo Feminino no âmbito do Estado de Rondônia. A institucionalização do apoio e estímulo ao empreendedorismo feminino busca preparar as mulheres para exercerem função estratégica de agentes de desenvolvimento econômico e social. Cirone considerou a proposta estratégica para combater a desigualdade de gênero no ambiente dos negócios e incentivar o desenvolvimento econômico, social e o bem-estar das pessoas nos municípios e distritos rondonienses.

De acordo com o deputado Cirone, a presença das mulheres na colonização de Rondônia foi marcada por trajetórias de lutas, determinação e coragem. “Ao lado dos companheiros e familiares, as mulheres participaram ativamente do processo histórico de conquista do antigo território e atual Estado de Rondônia. As mulheres contribuíram para a formação da identidade do estado e são responsáveis por fortes impactos sociais, econômicos e culturais”, assegurou, ao destacar o pioneirismo das mulheres que inspiram as novas gerações na busca de autonomia profissional.

Na avaliação do deputado, mesmo tendo sido protagonistas deste processo, as mulheres ainda enfrentam grandes desafios para se estabelecerem profissionalmente e como empreendedoras em Rondônia. Segundo ele, a desigualdade de gênero no mundo dos negócios é uma realidade que impede muitas mulheres de alcançarem seu potencial e contribuir para a economia local. “Elas enfrentam dificuldades para acessar crédito, para encontrar investidores e estabelecer networking empresarial, além de terem menos oportunidades para capacitação e treinamento. São barreiras que, infelizmente, ainda impedem o pleno desenvolvimento feminino em diversos setores profissionais”, reconheceu.

Cirone Deiró afirmou que diante dos desafios enfrentados pelas mulheres é fundamental que sejam criadas políticas públicas e institucionais que proporcionem um ambiente mais propício ao desenvolvimento empreendedor feminino em Rondônia, estimulando a igualdade de gênero em todas as áreas. “Somente assim, poderemos ter um estado verdadeiramente justo e inclusivo para as mulheres”, justificou o parlamentar.

Para o deputado Cirone Deiró, o estímulo ao empreendedorismo feminino visa preparar as mulheres para exercerem o papel estratégico de agentes do desenvolvimento econômico justamente na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. “Esse projeto de lei tem o objetivo de que o Estado de Rondônia reconheça o trabalho dessas mulheres para que possam estimular, incentivar e dar-lhes apoio, fazendo com que elas possam se capacitar, ter acesso ao fomento e acima de tudo que tenha sucesso nos seus negócios”, concluiu.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas ALE/RO