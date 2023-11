Deputado Cirone Deiró destaca protagonismo da mulher na cafeicultura rondoniense

No concurso “Florada Premiada” 2ª edição Canephora 2023, promovido pela indústria de café 3 Corações em parceria com a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), as mulheres cafeicultoras de Rondônia brilharam no pódio, superando amostras de Minas Gerais e Espírito Santo. As vencedoras foram: Lúcia Helena, de Novo Horizonte (1º lugar); Nicole Nedel, de Nova Brasilândia (2º lugar); e Celeste Suruí, de Cacoal (3º lugar). Além disso, no concurso “Coffee of Year 2023- Conilon/Canéfora”, Luciene de Jesus Maria Santos, com a marca Café A.F Robusta Amazônia, conquistou o segundo lugar em uma competição acirrada, reforçando a excelência do café produzido em Rondônia.

A cafeicultora Luciene de Jesus Maria Santos, produtora do 2º melhor café do Brasil, compartilhou que sua família está envolvida na atividade cafeicultora há mais de 25 anos e que, ao longo desse período, adotaram novas técnicas de plantio, cultivo e colheita do grão. Ela enfatizou que esse prêmio é resultado do compromisso em produzir um grão de excelência. Luciene expressou sua gratidão a todos os clientes, amigos e pessoas que os apoiaram, incentivando-os a não desistir nessa jornada, que tem sido recompensada com resultados positivos. Ela agradeceu a Deus por protegê-los e dar-lhes força nas batalhas da vida.

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) destacou a importância dessas conquistas, afirmando que refletem a qualidade e o comprometimento das cafeicultoras rondonienses com a produção de café. Ele ressaltou que a Semana Internacional do Café tem sido um espaço fundamental para promover o encontro entre produtores e apreciadores da bebida, impulsionando a economia do estado. “Esse resultado ressalta a qualidade dos cafés produzidos nos municípios rondonienses, especialmente aqueles que integram a Indicação Geográfica Matas de Rondônia para a produção dos cafés Robustas Amazônicos”, reconheceu.

De acordo com Cirone Deiró, o sucesso das mulheres cafeicultoras de Rondônia na Semana Internacional do Café é a coroação do trabalho árduo e dedicados das produtoras, que elevam cada vez mais a qualidade do café produzido no estado. “Essas conquistas fortalecem a imagem de Rondônia como um dos principais produtores de café do Brasil, solidificando seu lugar de destaque no cenário cafeicultor nacional. As mulheres cafeicultoras estão contribuindo significativamente com essa conquista, sendo protagonistas da evolução da cafeicultura rondoniense”, assegurou.

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO