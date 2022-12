Deputado Cirone liberou recursos para execução de obras em Escola do município de Primavera de Rondônia

O dinheiro já foi depositado na conta da prefeitura do município de Primavera de Rondônia. O prefeito Eduardo Bertoletti determinou aos técnicos da prefeitura que adotem todas as providências para licitar e contratar a obra de construção do auditório e outras melhorias que serão realizadas na escola municipal José Antônio Rodrigues. Para a execução da obra foram destinados R$330 mil. Os investimentos atendem à reivindicação dos alunos, professores e foram levadas ao deputado Cirone, pelo vereador Fábio que tem acompanhado de perto as demandas da comunidade escolar do município.

Além dos recursos destinados para a educação, Cirone liberou recursos para atender os agricultores com a recuperação nas estradas rurais. Além de R$128.373,50 para a compra de tubos para substituição de pontes de madeiras antigas. Para a Associação dos Produtores Rurais da Linha 50 – Aprolic, Cirone liberou recursos para a compra de um pulverizador tipo canhão. A liberação dos recursos atendeu reivindicação dos agricultores e busca apoiar os agricultores e suas famílias na produção agrícola. “O município de Primavera tem sua base econômica na agricultura, vamos seguir apoiando e trabalhando para melhorar as condições de vida para quem trabalha na lavoura”, assegurou.

Para o vereador Fábio Leandro Pinheiro o apoio e a parceria de trabalho com o deputado Cirone tem resultado na liberação de recursos para atender antigas reivindicações, especialmente na educação e agricultura. “Nosso município tem,grandes desafios a serem superados e o apoio do deputado Cirone tem contribuído com a administração do prefeito Eduardo Bertoletti no atendimento às nossas reivindicações”, afirmou.

De acordo com o deputado Cirone, a liberação de recursos para atender as diferentes demandas dos municípios tem a parceria do governador Marcos Rocha que está comprometido com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Tenho recebido reivindicações de diferentes setores da sociedade, em todas as ocasiões, o governador Marcos Rocha tem reforçado o seu compromisso com a liberação de recursos para atender os rondonienses e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, concluiu.

Texto e Foto: Assessoria/Secom