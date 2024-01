Deputado Delegado Camargo avalia como positivo o primeiro ano de mandato na Alero

Ao fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) demonstra satisfação com os resultados conseguidos através do seu gabinete. Camargo assumiu o seu primeiro mandato eletivo em fevereiro do no passado e desde então vem implementando um ritmo forte e diferenciado de trabalho, buscando estar mais próximo da população, fiscalizando o executivo, apresentando propostas e leis, e contribuindo com discussões que visam o desenvolvimento de Rondônia.

De fevereiro a dezembro, o deputado Delegado Camargo protocolou 1.232 proposições entre Projetos de Lei, Projetos de Emenda à Constituição, Projetos de Resolução, indicações, requerimentos, fez 73 relatorias de projetos na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), criou três frentes parlamentares das quais é presidente e tem participação efetiva nas seis comissões permanentes da Assembleia Legislativa que participa, o que o torna o deputado destaque do primeiro ano de mandato da atual legislatura.

Camargo é também o presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP), vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) e membro titular de outras quatro, sendo elas: a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC), Comissão de Educação e Cultura (CEC) e Comissão de Fiscalização e Controle (CFC), por onde passam os principais projetos que tramitam na Casa de Leis.

Para o deputado, as ações desenvolvidas neste primeiro ano de mandato são resultados de muito trabalho e dedicação e o cumprimento de um compromisso assumido com a população de Rondônia. “Temos um compromisso de trabalho com a população de Rondônia. Somos funcionários do povo, nosso salário é pago com dinheiro público, então, nada mais certo do que retribuirmos essa confiança com ações que ajudem no desenvolvimento da comunidade”, disse o deputado.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna I Assessoria parlamentar

Foto: Antonio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO