Deputado Delegado Camargo destina R$ 4,2 milhões para as Apaes de Rondônia

“Isso é um marco na história das Apaes de Rondônia. Nunca, em toda a história da Apae no estado um deputado estadual destinou de uma só vez, um volume de recursos como este”. A fala é da presidente da Federação das Apaes do Estado de Rondônia, Hilda Salvático, ao agradecer o deputado Delegado Camargo pela destinação de recursos de emenda parlamentar na ordem de R$ 4,2 milhões, para que a Federação da Apaes faça a aquisição de veículos, vans ou ônibus, conforme a necessidade de cada uma das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de todo o Estado.

A Federação das Apaes de Rondônia é composta por 37 associações espalhadas por todo o estado e tem outras duas em processo de efetivação, totalizando 39 Apaes, que atendem a milhares de crianças, jovens e adultos com deficiência.

A notícia da destinação dos recursos foi data na manhã desta sexta-feira, 25, durante reunião virtual com dirigentes de todas as Apaes de Rondônia. De acordo com o deputado Delegado Camargo, os recursos são oriundos da sua parte nas emendas de bancada e vai ajudar as Apaes no que diz respeito à transporte. “Todo o recurso será destinado à Federação das Apaes do Estado de Rondônia, que decidirá entre todos os associados os veículos a serem divididos. “Esse é um compromisso que tenho com a sociedade, com as Apaes e com as famílias atípicas de todo o estado. Destinando esses recursos, que é dinheiro do povo, sei que será empregado em uma causa nobre, que vai ajudar realmente quem precisa”, disse o deputado.

A notícia da destinação dos recursos milionários pegou todos os participantes da reunião virtual de surpresa, pois estando na Semana Nacional das Pessoas com Deficiência, todos achavam que a participação seria mais uma atividade de trabalho e orientação.

“Estamos muito felizes e agradecidos pela destinação dos recursos. É um veículo que vai no ajudar muito com o transporte dos nossos alunos. Obrigado deputado Camargo por olhar pela nossa associação, pelas nossas crianças e pelas famílias que precisam de toda ajuda possível”, disse Liliane Alves, da Apae de Alto Paraíso.

Para o presidente da Apae de Cujubim, Altair Jaime Bender, “é uma grande satisfação poder contar com um parlamentar que olhe para a causa das Apaes e que se preocupe com os alunos, com as famílias e com todos que abraçam a causa. São veículos que vão nos ajudar muito, seja no transporte das crianças, seja nas atividades administrativas de cada uma das Apaes do estado. Obrigado e parabéns pela iniciativa”.

O documento da destinação da emenda de R$ 4,2 milhões à Federação das Apaes foi assinado e será protocolado junto ao governo do estado ainda nesta sexta-feira. Para que o processo tenha celeridade e possa ser efetivada a compra dos veículos ainda neste exercício de 2023, o deputado Camargo sugeriu que a Feapaes defina com as Apaes de todo o estado a necessidade de cada uma, para que todas possam ser atendidas.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Welik Soares / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO