Deputado Delegado Camargo pede informações sobre situação do Hospital Regional de Ariquemes e saúde de Rondônia

A falta de informações sobre a situação do Hospital Regional de Ariquemes, que teve as obras paralisadas e os recursos na ordem de R$ 32 milhões, que já estavam na conta do Estado, devolvidos ao governo federal, levou o deputado Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) a protocolar requerimento na Assembleia Legislativa sobre as reais intenções do governo do Estado no que diz respeito à saúde pública de Rondônia, especialmente para a região do Vale do Jamari.

Delegado Camargo quer saber como está o processo de construção do Hospital Regional, porque a obra iniciada foi paralisada e qual o esforço feito pelo governo do Estado para manter os recursos que haviam sido destinados à execução da obra antes de serem devolvidos. Ainda de acordo com o parlamentar, a construção do Hospital Regional em Ariquemes é de fundamental importância para ajudar a desafogar o colapsado sistema de saúde de Rondônia e que o governo do Estado precisa ter esse compromisso e essa responsabilidade com a população da região do Vale do Jamari.

Em outro requerimento apresentado, no último dia 3 de março, o deputado pede ao governador Marcos Rocha e aos secretários da Casa Civil e de Saúde do Estado, que envie à Assembleia Legislativa, informações acerca das obras paralisadas relacionadas à saúde em todo o Estado. Camargo pede a cópia de todos os contratos decorrentes com empresas e ainda o cronograma de execuções atualizados.

“Precisamos saber com clareza como está a situação da saúde no estado. Vemos hospitais como o João Paulo II lotados, com pacientes sendo atendidos no chão por falta de leitos, ambulâncias com pacientes graves cortando as rodovias todos os dias e noites com destino à capital do Estado e isso nos preocupa muito. Temos muita disposição em ajudar o governo do estado no que tange a nossa participação do legislativo estadual, mas precisamos saber a real situação do setor, como estão as obras iniciadas e estão por iniciar e todas as demandas do setor, de preferência por região”, disse o deputado.

Os requerimentos foram aprovados nas comissões pertinentes e em plenário e já foram enviados ao governo do estado para que preste as devidas informações no prazo legal. De acordo com a legislação, a recusa ou não atendimento, bem como a prestação de informações falsas, importará em crime de responsabilidade. “Temos certeza que o governo tem uma planilha específica dessas situações e não terá problema em nos enviar para que possamos cumprir o nosso papel de fiscalizar e o nosso compromisso de ajudar a melhorar a vida dos nossos rondonienses que estão sofrendo nas longas filas à espera por atendimento de saúde pública”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

