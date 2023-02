Deputado Delegado Camargo visita Hospital João Paulo II e recebe demandas de diretores

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo esteve nesta terça-feira, 07, em uma visita ao Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, em Porto Velho, onde foi recebido pelo diretor, o médico Madson Albuquerque Alves e pelo adjunto Roberto Vieira. Na oportunidade o deputado Camargo apresentou parte da sua equipe que estará cuidando das ações na área de saúde e ouviu dos diretores do hospital as demandas mais urgentes.

Inaugurado como hospital estadual há 23 anos, o João Paulo II possuía capacidade máxima de 60 leitos, mas no decorrer desses anos, passou por diversas adaptações e hoje, com quase a mesma estrutura física do ano 2000, possui capacidade para 130 leitos. A realidade, porém, vai muito além disso. Hoje estão internados mais de 200 pacientes, distribuídos entre camas, macas e colchões, tanto nos quartos como nos corredores.

De acordo com o que a direção do hospital relatou ao deputado, um dos maiores problemas do João Paulo II hoje é estrutura física para poder alojar dignamente todos os pacientes, conforme o protocolo de saúde. Ainda conforme o diretor, todos os pacientes internados, sejam nos leitos, nas macas ou nos colchões recebem o atendimento, a medicação e todos os procedimentos necessários para a plena recuperação.

Outro problema identificado pela direção do João Paulo II é a falta de um hospital de Pronto Socorro na capital, Porto Velho, e uma eficiência maior por parte de todos os municípios de Rondônia, para que sejam enviados ao João Paulo apenas os pacientes que realmente precisam de atendimento de alta complexidade. “Sessenta por cento dos pacientes enviados pelos municípios para o João Paulo II não têm necessidade nenhuma de estarem aqui. São procedimentos que podem ser feitos nas próprias unidades de saúde dos municípios, inclusive da capital, que acabam ocupando lugar de quem realmente precisa do atendimento que dispomos aqui”, disse.

Além de estrutura física para poder acomodar todos os pacientes, duas outras prioridades foram listadas pelos diretores. A primeira é a aquisição de rouparia (lençóis, forros de cama, vestimentas) pois em função do grande fluxo de pacientes, o que se tem disponível está bastante gasto com algumas peças já em falta. O Hospital João Paulo II também precisa, de forma urgente, de novos equipamentos de imagem (ultrassom, raio-X, tomografia). “Já fizemos esse pedido ao governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, mas ainda não obtivemos retorno. Estamos trabalhando com o que temos, mas já é precário”, disse.

Ao receber as demandas do comando do hospital, o deputado reuniu sua equipe técnica e pediu empenho para que juntos com o hospital, Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, possam encontrar caminhos para atender essas demandas, proporcionando ao cidadão de todo o estado um atendimento cada vez melhor, mais humano e aos servidores do João Paulo II, melhores condições de trabalho.

“Temos um compromisso com a população de Rondônia que é servir bem e cada vez melhor. Nossa função como parlamentar é tornar melhor a vida do rondoniense, especialmente do que diz respeito ao acesso aos serviços públicos básicos e o João Paulo II é um desses locais que precisam de muita atenção. Necessita da nossa atenção como deputados, da atenção do governador, dos prefeitos, de todos os agentes públicos. Vamos em busca de recursos e apoio para tornar o João Paulo II mais humano. Temos ótimos e abnegados profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, temos equipamentos de última geração, temos uma direção que parece muito interessada, mas não temos estrutura para poder prestar o serviço que o cidadão merece. Vamos em busca disso”, destacou o deputado.

Texto e foto: Assessoria