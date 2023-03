Deputado Delegado Lucas apresenta projeto para criar biblioteca pública na ALE-RO

O deputado Delegado Lucas (PP) apresentou um projeto de resolução que propõe a criação de uma biblioteca pública nas dependências da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), em Porto Velho. A proposta de Lucas tem o objetivo de oferecer um espaço qualificado para estudos, pesquisas e consultas, e assim aproximar a Casa de Leis dos estudantes, professores e pesquisadores.

A biblioteca legislativa Deputada Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos será aberta ao público em geral, e vai disponibilizar acervos bibliográficos, computadores com internet, oficinas e cursos.

Para o Delegado Lucas, bibliotecas são fontes de informação e têm um papel social de grande importância na comunidade.

“Lembro que quando fui estudante tinha bastante dificuldade para achar espaços de estudo, com um acervo para leitura e pesquisa. Para muitas pessoas, essa realidade persiste até hoje. Por mais que atualmente boa parte dos estudantes e professores tenham acesso à internet, garanto que não é o suficiente. Um acervo bibliográfico, gratuito, é essencial para aquele que necessita de um acervo literário maior e diversificado”, destaca o deputado estadual.

Lucas também acredita que, com a criação de uma biblioteca pública na ALE, vai haver uma aproximação da sociedade com o poder legislativo.

“O cidadão poderá se informar, in loco, sobre as atividades legislativas, aspecto fundamental para o exercício da cidadania e para entender como funciona o parlamento. A ideia é que a biblioteca fixe, em local visível, os horários das sessões, ordinárias e extraordinárias, audiências públicas e reuniões das Comissões Parlamentares. Assim, o usuário(a) da biblioteca poderá acompanhar a atividade pela qual tiver interesse ”, ressaltou o deputado.

O projeto de resolução para criar a biblioteca Deputada Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos já está em tramitação e, para o espaço começar a funcionar, a proposta precisa ser votada em plenário.

De acordo com a proposta, os acervos bibliográficos para a biblioteca serão adquiridos com recurso do próprio orçamento da ALE-RO.

Texto e foto: Assessoria parlamentar