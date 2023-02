Deputado delegado Lucas assume presidência da Comissão de Defesa do Consumidor

O deputado Delegado Lucas (PP) assume, a partir da próxima semana, a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

A indicação do nome de Lucas para a Comissão no 1° biênio foi aprovada em reunião com todos os parlamentares da 11° legislatura.

Composta por 7 membros, a CDC é uma Comissão Permanente da Casa de Leis e seu principal objetivo é receber, avaliar e investigar denúncias quanto a possíveis violações dos direitos do consumidor.

“Nessa comissão ouviremos a população e as autoridades que tenham interesse e conhecimento na matéria. A partir da semana que vem, quando os trabalhos legislativos iniciarem, vamos receber e investigar atos que envolvam possível violações no direito do consumidor”, explica o deputado Delegado Lucas.

Para o parlamentar, as denúncias enviadas pela população vão ser muito mais do que um ponto de partida para ações do colegiado. Será uma base de sustentação para construir dados qualitativos sobre a situação dos Direitos do Consumidor no estado de Rondônia.

Além disso, a CDC deve acompanhar os programas governamentais e não governamentais que cuidam da proteção e defesa do usuário de serviços.

“Também devemos elaborar estudos para aprimorar os serviços de atendimento gratuitos da nossa população rondoniense. Queremos trabalhar junto aos órgãos de defesa do Consumidor, como o Procon e a Defensoria Pública”, ressalta o presidente da Comissão.

Participações em Comissões

Além da CDC, o deputado Delegado Lucas vai ser membro em outras três comissões da Assembleia Legislativa neste primeiro biênio. São elas: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, e Comissão de Segurança Pública.

Seguindo o regimento interno da Casa de Leis, os trabalhos legislativos retornam na próxima terça-feira, 15 de fevereiro.

Texto e foto: Assessoria parlamentar