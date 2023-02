Deputado Delegado Rodrigo Camargo assume mandato com proposta diferenciada de atuação parlamentar

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) é um dos novos parlamentares do legislativo rondoniense a tomar posse neste dia 1º de fevereiro de 2023. Gaúcho de nascimento, delegado de polícia em Rondônia, casado com a juíza de direito Dra. Larissa Camargo Pinho de Alencar e pai de quatro filhos, o parlamentar de 41 anos assume seu primeiro mandato eletivo com uma proposta inovadora de atuação.

A defesa de pautas conservadoras voltadas à família, educação inclusiva, não à ideologia de gênero, segurança pública efetiva e a defesa de liberdades prometem fazer o diferencial na legislatura que inicia neste 1° de fevereiro.

As novidades do mandato do deputado Delegado Rodrigo Camargo já começaram antes mesmo da posse, com a escolha da sua equipe de assessoria técnica. Numa iniciativa inédita no parlamento estadual, primando pela competência, meritocracia e tecnicidade, o deputado fez a escolha da sua equipe de assessores através de um processo seletivo com análise de currículos e formação acadêmica. Todos os assessores que vão atuar no gabinete do parlamentar passaram por uma investigação social para que não restem dúvidas sobre a idoneidade de cada um para o serviço público.

O gabinete do deputado Delegado Rodrigo Camargo será o primeiro na história do legislativo estadual a contar com um código de ética e postura que norteará a atuação dos seus servidores e um departamento de controle interno que vai cuidar dos gastos do gabinete e da destinação e aplicação efetiva das emendas parlamentares.

A palavra de ordem do mandato do deputado Delegado Rodrigo Camargo é servir. De acordo com o próprio legislador, todos os trabalhadores do serviço público devem ter uma única missão, que é servir à população do Estado de Rondônia. Para isso, o deputado promove já nos primeiros dias de seu mandato um treinamento e capacitação da sua equipe para alinhamento das diretrizes de trabalho e preparação para o desenvolvimento de seu mandato.

Eleito com 11.804 votos, Camargo possui a sua base eleitoral no município de Ariquemes, região do Vale do Jamari, onde foi o candidato mais votado em 2022, mas promete uma atuação em prol da população de todos os 52 municípios de Rondônia.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna

Foto: Assessoria parlamentar