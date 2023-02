Deputado delegado Rodrigo Camargo preside Comissão de Segurança Pública e é titular de outras cinco comissões de trabalho na Assembleia

O Deputado Estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) está mostrando para que foi eleito na Assembleia Legislativa. Como uma das suas prioridades de seu mandato é a segurança pública, um grande passo para o sucesso de atuação na área que o consagrou foi dado já na primeira semana de atuação parlamentar. Ele foi escolhido para comandar a Comissão Permanente de Segurança Pública, onde pode traçar uma linha de atuação que possa ajudar na melhoria da prestação de serviço público para o setor.

“A nossa eleição para presidir a Comissão de Segurança Pública é uma das primeiras vitórias do nosso mandato, uma vez que no comando desta comissão, juntamente com os demais deputados que foram escolhidos, podemos iniciar um trabalho legislativo para ajudar o governo do Estado a desenvolver políticas públicas que promovam efetivamente a segurança das pessoas, das famílias que vivem no campo e em bairros que estão sendo invadidos pela criminalidade, como o Orgulho do Madeira. Temos muito trabalho pela frente já que este tema é um dos mais problemáticos do Estado de Rondônia”, disse o deputado.

Além de presidir a Comissão de Segurança Pública, Deputado Rodrigo Camargo também tem função importante na Comissão de Defesa do Consumidor, onde ocupará a vice-presidência. O deputado ariquemense, que assumiu no início deste mês de fevereiro o seu primeiro mandato eletivo, também atuará como membro titular na importantíssima Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJ), por onde obrigatoriamente passam todas as matérias tramitam na Casa de Leis, seja de autoria do governo do Estado ou dos próprios parlamentares.

“Nossa função como parlamentar é legislar, fiscalizar as ações do executivo e os atos do próprio Poder Legislativo e do Judiciário. Esta titularidade na CCJ nos dará a oportunidade de acompanhar tudo o que passa na Assembleia, aumentando a nossa responsabilidade como deputado, mas oportunizando para que possamos devolver ao cidadão rondoniense, ao eleitor que acreditou nas nossas propostas, tudo o que ele espera do nosso mandato, que é trabalhar para servir as pessoas de Rondônia”, pontuou Camargo.

Camargo também estará como membro titular neste biênio 2023/2024 na Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Fiscalização e Controle. “Assim como as outras comissões, essas são também de muita importância para o nosso mandato, pois nos proporciona participar dos encaminhamentos que ajudarão a nortear os rumos do Estado para os próximos anos”, disse o deputado, que se sente preparado para os desafios que estão apenas começando.

“Teremos muito trabalho pela frente e para isso precisamos contar com uma equipe competente e preparada. Todos os servidores do gabinete estão passando por um treinamento intensivo para que, capacitados, possam nos ajudar nesta longa caminhada em busca da melhoria do serviço público que reflete diretamente na melhoria da vida das famílias de Rondônia, que é o nosso maior patrimônio”, finalizou o deputado.

Texto: Jocenir Santanna

Foto: Thyago Lorentz