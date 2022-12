Deputado do PT afirma que Obama vem à posse de Lula

Reprodução/Twitter 04.12.2022 O deputado federal José Guimarães apagou o tweet.

O deputado José Guimarães (PT-CE) declarou neste domingo (4) que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama , vai acompanhar a cerimônia posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em Brasília. Contudo, a publicação foi apagada.

“Barack Obama ex presidente dos Estados Unidos confirma presença na posse do Lula, em 1º de janeiro”, escreveu o deputado no tuíte apagado. Guimarães integra a equipe de transição de governo.

Barack já fez elogios públicos a Lula no passado, como na reunião do G20, em 2009, onde o ex-presidente norte americano chamou o brasileiro de “o cara”, e afirmou que o petista era o político mais popular do mundo na época.

A cerimônia de posse está marcada para 1º de janeiro e é organizada pela esposa do presidente eleito, Janja. Já foram confirmadas 14 atrações musicais , veja abaixo os nomes . O evento será transmitido ao vivo e terá apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira.

Pabllo Vittar BaianaSystem Duda Beat Gaby Amarantos Martinho da Vila Gilsons Chico César Teresa Cristina Maria Rita Valesca Popozuda Paulinho da Viola Margareth Menezes Kleber Lucas Leonardo Gonçalves

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida também foram convidados, mas ainda não confirmaram as participações. Os shows começarão às 18h30 e serão divididos em dois palcos que homenageram as artistas Gal Costa e Elza Soares.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional