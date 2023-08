Deputado Edevaldo Neves faz homenagens aos atletas do futebol de várzea

O plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) foi palco na última sexta-feira(18), de uma Sessão Solene para a outorga e entrega de voto de louvor, proposta pelo deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota). As homenagens foram endereçadas a comissão técnica de Rondônia que representou a Seleção Brasileira de Futebol no torneio do Equador; aos dirigentes, professores, coordenadores e organizadores de eventos esportivos de várzea na cidade de Porto Velho.

A mesa do evento foi comandada pelo deputado estadual Edevaldo Neves e contou também com a participação do coordenador da Juventude Gabriel Barbosa, representante da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel); coordenador de Esporte do Serviço Social do Comércio (Sesc), Alex Sarmento Leite; presidente do Solimões Esporte Clube, Josinaldo Lima da Costa; dirigente do São Sebastião Futebol Clube, João Damasceno; e atleta da Seleção Brasileira de Futebol 7, Antônio Igor Vinhort de Aguiar.

O deputado Edevaldo Neves agradeceu a todos os presentes na sessão. Ele passou, então, a palavra para o atleta Antônio Igor. O jogador também agradeceu ao parlamentar pela homenagem que estava sendo prestadas aqueles que incentivam o esporte em Rondônia. “Agradeço, primeiramente, a Deus e a todos os que acreditaram em nós, que saímos de nossa cidade e fomos em busca desse título”, declarou.

Deputados

Em seguida, foi a vez do dirigente João Damasceno fazer uso da palavra. Ele afirmou que estava lá, representando não apenas o esporte de várzea, mas todas as modalidades. Outra observação feita foi com relação ao quanto é difícil fazer esporte em Rondônia.

“É muita dificuldade! Mas hoje, eu vejo uma luz no fim do túnel. Digo isso, porque hoje vejo pessoas que estão pensando na melhora do nosso esporte. Hoje temos na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma composição lutando pelo esporte. O deputado Edevaldo é um; o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota); o deputado Nim Barroso (PSD). Não poderia deixar de citar o secretário Estadual de Cultura, Júnior Lopes, que não está aqui, mas está representado. Assim, criamos uma expectativa de que as coisas podem melhorar para nós. Mas precisamos nos organizar também”, disse.

Edevaldo Neves, na sequência, concedeu a palavra ao presidente do Solimões Esporte Clube, Josinaldo Lima da Costa. O dirigente agradeceu a homenagem feita pelo deputado, e contou que há 23 anos trabalha com o esporte de várzea em Porto Velho. “Me emociona, Edevaldo, essa homenagem. Em saber que você veio da várzea, que é um de nós e está aqui dentro dessa casa representando a gente. Fico feliz em ver tantos representantes dos esportes nessa homenagem. Somos adversários, mas inimigos, nunca! Minha gratidão a você, Edevaldo, por tudo o que está fazendo pelo esporte, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Você (Edevaldo) é um merecedor”, afirmou.

Campos

O próximo a falar, foi o coordenador de Esporte do Sesc, Alex Sarmento Leite, que rememorou um pouco da história dos campos de futebol de várzea em Porto Velho. Ele, que foi criado na zona Sul da capital, lembrou que um dos primeiros campos daquela região da cidade, ficava em frente ao atual Hospital João Paulo II, e se chamava São Domingos. Ele defendeu a preservação desses espaços esportivos.

“Não precisaria em cada campo de várzea ter uma escolinha, mas nos eixos Norte, Sul, Centro e Leste de Porto Velho, deveria ter. Um espaço cuidado com material esportivo, com as pessoas que cercam o campo. Precisamos de políticas públicas para o esporte”, defendeu.

Logo após, o convite para a fala foi estendido ao coordenador da Sejucel, Gabriel Barbosa. Ele afirmou que o governador Marcos Rocha (União Brasil) pediu ao secretário Júnior Lopes, que incentivasse o esporte em Rondônia. “Queremos colocar a Sejucel à disposição de cada um de vocês. Aos dirigentes, aos atletas, a todos. Temos muitos projetos, como o Pró-atleta que beneficia os atletas com passagens para participarem de competições em outros Estados. O deputado Edevaldo Neves é um parceiro dos atletas, pois, chegam muitas emendas parlamentar dele para incentivar o esporte”, ressaltou.

Edevaldo Neves elogiou a presença de todos na sessão solene. Ele fez questão de enfatizar a luta dos dirigentes de times de várzea para manter as equipes atuando nos campeonatos. “Vocês não visam o dinheiro. Não tem lucro. Não tem retorno financeiro. Vocês fazem por amor ao esporte. Eu fico feliz em ter pessoas assim dentro do esporte, que valoriza. Muito obrigado por vocês fazerem parte disso e serem homenageados em vida. Porque depois que vai embora, não tem importância”, declarou.

Um vídeo foi apresentado durante a sessão mostrando os melhores momentos da seleção, no campeonato disputado no Equador, onde o time rondoniense se sagrou campeão. Em seguida, o deputado Edevaldo Neves fez a entrega das honrarias aos homenageados.

Texto: Ivanilson Tolentino I Secom Alero

Foto: Antônio Lucas I Secom Alero

Fonte: Assembleia Legislativa de RO