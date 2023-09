Deputado Edevaldo Neves solicita revitalização do Complexo Esportivo Deroche Pequeno Franco em Porto Velho

O deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) demonstrou seu compromisso com o desenvolvimento esportivo e o bem-estar da população ao encaminhar um requerimento ao governo do estado de Rondônia, dirigido ao secretário Chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). A solicitação visa obter informações e promover providências em relação à revitalização do Complexo Esportivo Deroche Pequeno Franco, situado no município de Porto Velho.

O complexo esportivo, de grande importância para a comunidade local, tem desempenhado um papel fundamental na promoção da prática esportiva e no fomento à cultura de lazer na região. No entanto, ao longo dos anos, as instalações enfrentaram desafios relacionados à manutenção e modernização.

Edevaldo Neves ressalta a relevância de investir em espaços como o Complexo Deroche Pequeno Franco para garantir oportunidades de acesso ao esporte e ao lazer para a população. “A revitalização deste complexo é uma prioridade para promover a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos de Porto Velho. Espaços como esse têm o potencial de reunir a comunidade em torno do esporte, da cultura e do entretenimento”, afirmou o deputado.

A iniciativa do deputado estadual recebeu apoio de diversos setores da sociedade civil, que reconhecem o papel crucial que instalações esportivas bem-cuidadas desempenham na formação e no desenvolvimento dos jovens, além de proporcionar opções saudáveis de lazer para todas as idades.

A revitalização do Complexo Deroche Pequeno Franco representa uma oportunidade de reafirmar o compromisso do estado de Rondônia com a promoção do esporte e do lazer como elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais saudável e integrada.

A expectativa é de que o governo do estado e a Sejucel respondam positivamente ao requerimento do deputado Edevaldo Neves, sinalizando um passo importante em direção à revitalização do Complexo Deroche Pequeno Franco e à promoção de um ambiente propício para a prática esportiva e o convívio comunitário em Porto Velho.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO