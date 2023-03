Deputado estadual Affonso Cândido solicita recuperação de rodovias e cabeceira de ponte

O deputado estadual Affonso Cândido (PL) encaminhou, nesta semana, pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) para a recuperação e manutenção de rodovias por considerar que alguns trechos apresentam dificuldades de tráfego para motoristas.

Na indicação, Affonso Cândido solicitou ao DER a recuperação da cabeceira da ponte do rio Mandi, localizada entre os municípios de Teixerópolis e Urupá. Segundo o parlamentar, é necessária uma ação urgente do órgão para que acidentes não ocorram no local.

Também foi reivindicada a recuperação e manutenção da RO-133 (antiga Linha 82), que permite acesso do centro urbano de Ji-Paraná ao Distrito de Nova Colina, e a RO-135, no perímetro do município, mais conhecida como Pastor Antônio Severo Araújo, via de entrada ao distrito de Nova Londrina.

O deputado estadual afirmou que as rodovias ligam diversas regiões produtoras e é necessário que elas estejam em condições de suportar o fluxo de veículos, principalmente, ônibus e caminhões. “Por isso, é preciso que o DER mantenha as estradas em plenas condições de uso”, admitiu. “Durante o contato com a população, muitos pedidos têm chegado, tanto pessoalmente quanto no nosso gabinete, para que essas rodovias sejam recuperadas e que receba manutenção periódica para tornar mais seguro o tráfego. Esperamos contar com o apoio do diretor-geral, coronel Eder Fernandes, para essa indicação”, assegurou.

Texto e foto: Assessoria parlamentar