Deputado estadual do Ceará e prefeito de Tamboril visitam Assembleia Legislativa de Rondônia

Na manhã desta sexta-feira (10), o vice presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), juntamente com os deputados Lucas Torres (PP), Ribeiro do Sinpol (Patriota) e Alan Queiroz (Podemos), receberam, no gabinete da presidência da Casa de Leis, uma comitiva de autoridades do estado do Ceará para troca de experiências e conhecimentos das ações parlamentares.

O deputado estadual Jeová Mota (PDT) é tio do parlamentar Lucas Torres, e o prefeito de Tamboril (CE) Marcelo Mota é primo. Os dois, com vasta experiência na vida pública, relataram as ações executadas no Ceará e como esse intercâmbio junto a Assembleia Legislativa será de grande valor.

O vice-presidente da ALE deu as boas vindas e agradeceu a visita de cortesia. “A nossa Casa está de portas abertas para essa troca de conhecimento. A família está de parabéns por ter o deputado Lucas Torres como parlamentar, pois vem enaltecer e fortalecer os trabalhos do poder legislativo”, destacou.

O deputado Lucas Torres afirmou que ter na família políticos experientes permite uma atuação com muito mais responsabilidade, pois acompanhou desde muito cedo a dedicação do tio às causas sociais do povo cearense. O deputado do estado do Ceará Jeová Mota elogiou a estrutura da Assembleia Legislativa e afirmou que a Casa de Leis está em pé de igualdade com as grandes Assembleias do país. Após as formalidades de praxe, as autoridades participaram de um café da manhã, acompanhados de esposas e outros familiares.

