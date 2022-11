Deputado Estadual Jean Oliveira (MDB) afirma que o Governo Marcos Rocha precisa focar na questão da Saúde em RO

Reprodução Lula em entrevista a rádio

Quase uma semana após as eleições presidenciais de 2022 , que concretizaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu 3º mandato como presidente da República a partir de janeiro de 2023, já foram divulgados os nomes de pelo menos 7 cotados para ocupar o Ministério da Saúde .

Segundo o portal Poder360, os seguintes nomes circulam no entorno do presidente eleito para o comando da Saúde :

Alexandre Padilha, 51, deputado (PT-SP), ex-ministro da Saúde. Mais cotado para assumir uma pasta na área econômica;

Arthur Chioro, 58, pesquisador e ex-ministro da Saúde;

David Uip, 70, ex-secretário estadual de Saúde de São Paulo. Trabalhou com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB);

Humberto Costa, 65, senador (PT-PE) e ex-ministro da Saúde;

José Gomes Temporão, 71, ex-ministro da Saúde;

Ludhmila Hajjar, 45, médica cardiologista que se indispôs com o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia. Tem apoio no STF (Gilmar Mendes) e no Congresso (Arthur Lira);

Margareth Dalcolmo, 68, pesquisadora que ganhou notoriedade na pandemia.

Entre os citados, há também alguns políticos que já ocuparam o Ministério da Saúde em governos petistas. Entretanto, Lula indica que dará preferência a novos quadros na escalação da Esplanada dos Ministérios.

A avaliação no entorno do presidente eleito é que ele tem cerca de 2 meses para montar seu time de ministros e deve usar a maior parte deste tempo.

Além disso, o vice, Geraldo Alckmin (que é médico anestesista), deverá participar do processo. Lula tem sido pressionado para anunciar, principalmente, os nomes dos que serão responsáveis pela área econômica em seu novo governo.

Meirelles não foi convidado para assumir a Fazenda

Nesta semana, surgiu a notícia de que Henrique Meirelles (União Brasil) poderia assumir a pasta econômica – entretanto, o ex-ministro da Fazenda de Temer afirmou que ainda não foi convidado para assumir nenhuma pasta no governo do presidente Lula em 2023.

Desde o primeiro turno, Meirelles apoia a eleição de Lula e reiterou que acredita ser ‘provável’ que o petista repita o seu primeiro governo (2003-2006).

Meirelles já foi presidente do Banco Central durante os governos anteriores de Lula e tem uma relação próxima ao presidente eleito. O ex-ministro também é o mais cogitado pelo mercado para cuidar da área econômica a partir de 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE