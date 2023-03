Deputado estadual Luís do Hospital garante recurso para aquisição de ônibus que será destinado ao Ifro

Na manhã da segunda-feira (13), o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) esteve no Instituto Federal do Estado de Rondônia (Ifro), campus Jaru, ao lado do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB), do prefeito João Gonçalves Júnior (PSDB) e do vice-prefeito Jeverson Lima (MDB).

Em reunião, que contou com a presença dos alunos do Ifro, o deputado Luís do Hospital anunciou recursos para aquisição de um ônibus para a escola. O veículo irá atender a instituição, oferecendo qualidade no transporte dos alunos em seus deslocamentos, inclusive, da cidade para área rural, onde será instalada a fazenda experimental, em um lote que será doado pela prefeitura municipal.

O Ifro campus Jaru atende, em média, 700 alunos e a meta é alcançar 1400 nos próximos anos. Segundo o deputado, o estado de Rondônia se destaca na produção agrícola e pecuária, e é necessário investir no Ifro, que é uma instituição que oferece cursos voltados para essas áreas, como medicina veterinária e técnico em zootecnia.

Educação em Jaru

O deputado Luís do Hospital, que é presidente da Comissão de Agropecuária e Políticas Rurais, afirmou ainda que durante seu mandato trabalhará para defender não só as pautas da comissão no município de Jaru, mas estará atento para atender todas as demandas da região. Para o parlamentar, a educação é uma das prioridades a serem investidas.

Conforme a prefeitura da cidade, Jaru tem se tornado um polo referência na educação. Em 2020, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do município saltou de 27ª para a 8ª colocação no ranking estadual de educação.

No mesmo evento, o deputado federal Lúcio Mosquini anunciou a construção de uma quadra esportiva para o instituto.

Texto e foto: Assessoria parlamentar