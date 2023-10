Deputado Ezequiel Neiva agradece ao governador Marcos Rocha pelo asfaltamento da avenida em Vilhena

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está concluindo a asfaltamento da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no município de Vilhena, garantindo a melhoria da infraestrutura no município. Pela execução das obras, o deputado Ezequiel Neiva parabeniza os servidores do DER, da usina de asfalto do órgão e o governador Marcos Rocha.

Ezequiel Neiva destaca que o governador tem atendido as suas solicitações. “Marcos Rocha tem sido um grande parceiro de Vilhena, destinando recursos para diversos setores, a exemplo do asfaltamento da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, como parte do Projeto Tchau Poeira”, atentou o deputado.

Outro ponto destacado por Ezequiel Neiva, é que os trabalhos são realizados pela usina de asfalto do DER, instalada para atender as demandas da cidade e também dos municípios vizinhos. “Tudo realizado com estrutura própria, o que representa agilidade na execução dos trabalhos e economia para o Estado.

“Só tenho a enaltecer o serviço prestado pelo DER juntamente com a usina de asfalto. O governador passou a determinação e trabalho está sendo realizado com qualidade e agilidade”, afirmou Neiva.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO