Deputado Ezequiel Neiva agradece ao governador Marcos Rocha pelo asfaltamento do trecho urbano da Linha 11, em Cabixi

Nesta quarta-feira (09) o deputado estadual Adelino Follador (União Brasil) falou com o diretor geral do DER, Eder André, sobre a obra da ponte no rio Jamari, na RO-459 (Rodovia Padre Leilson), Alto Paraíso, uma vez que as fundações foram concluídas, e no momento a empresa aguarda autorização do DER para iniciar os aterros das cabeceiras.

Adelino tem mantido contato com o diretor geral para que não deixe de dá uma atenção especial a obra, e nesta quarta cobrou que agilize a autorização, e obteve como resposta que, irá “tomar todas as medidas para que se inicie a obra o mais rápido possível”. Outra cobrança que o parlamentar fez, ao diretor geral do DER, é sobre a ponte do rio Pardo, na RO-140, que liga Cacaulândia ao distrito de Colina Verde, que recentemente foi feito o contrato emergencial com uma empresa, dada a importância da via e a proximidade do período chuvoso, e era para ter iniciado a obra na semana passada e até o momento não começou os trabalhos.

O DER e a Prefeitura fez um desvio provisório no local, mas, segundo Adelino, não suporta o volume de água no momento mais intenso das chuvas. O diretor geral também garantiu que iria cobrar agilidade da empresa.

Texto e foto: Assessoria