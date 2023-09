Deputado Ezequiel Neiva assegura R$ 2 milhões para reformas no Hospital Regional de Vilhena

O Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena, passará por uma série de melhorias, com recurso assegurado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), no valor de R$ 2 milhões. Em visita à unidade médica acompanhado do prefeito Delegado Flori e do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, Ezequiel Neiva afirmou que o investimento está garantido, e que aguardará a conclusão do projeto para efetivar o repasse à prefeitura, atendendo pedido do vereador Pedrinho e da vereadora Clérida.

O recurso, de acordo com o deputado, será para reformas estruturais e melhorias das instalações sanitárias de três alas antigas da unidade médica: Ala Violeta (Clínica Feminina); Ala Rosa (Maternidade); Clínica Masculina; e a construção de um novo prédio para abrigo de almoxarifado.

Na visita in loco ao Hospital Regional de Vilhena, Ezequiel Neiva constatou as condições precárias das alas que serão contempladas com a reforma. Neiva disse ao prefeito que é gratificante poder contribuir com a melhoria do atendimento na saúde. O deputado frisou que a unidade médica atende pacientes de toda a região do Cone Sul (Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia). “Essa reforma tão sonhada logo se tornará realidade”, destacou Neiva ao conversar com pacientes no hospital.

O deputado enalteceu o prefeito Delegado Flori pelas melhorias realizadas na área, inclusive zerando as filas de cirurgia de vesícula e hérnia com apoio do governador Marcos Rocha, que recentemente destinou R$ 8 milhões para a saúde em Vilhena. “Parabéns pelo novo modelo de gestão na saúde, com a Santa Casa realizando um excelente trabalho”, frisou Neiva.

O prefeito Delegado Flori agradeceu ao deputado pelo investimento de R$ 2 milhões para reformas no Hospital Regional e também por ter apoiado o investimento de R$ 8 milhões do Governo do Estado em Vilhena. “O governador Marcos Rocha tem sido grande parceiro de Vilhena, juntamente com o secretário de Saúde, coronel Jeferson Rocha. A população está satisfeita com os resultados”, garantiu Flori.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO