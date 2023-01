Deputado Ezequiel Neiva comemora mais de R$ 45 milhões investidos na melhoria da infraestrutura dos municípios

Com um mandato de resultados, transformando compromissos em recursos garantidos, o deputado Ezequiel Neiva assegurou nos últimos quatro anos, mais de R$ 45 milhões aos municípios, entre emendas parlamentares individuais e gestões junto ao Governo do Estado, numa parceria com o governador Marcos Rocha.

Os recursos foram investidos na melhoria da qualidade de vida da população, com obras de asfaltamento de rodovias, pavimentação de vias urbanas, construções de pontes de concreto e de madeira, instalações de bueiros armcos (tubos metálicos) eliminando pontes velhas de madeira entre outras ações.

“É gratificante saber que as nossas conversas e reuniões com lideranças, professores, diretores de escolas, presidentes de associações, vereadores e prefeitos surtiram efeito. Que os compromissos firmados foram transformados em recursos garantidos e ações realizadas em prol da população”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado afirma que para o próximo mandato (que se inicia dia 1º fevereiro, próximo), terá o mesmo empenho em levar os benefícios às cidades e distritos. “Vamos dar continuidade a esse trabalho, sempre buscando o bem-estar da população.

