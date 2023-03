Deputado Ezequiel Neiva defende concurso para a Banda de Música da PM

A história de vida, considerada inspiradora, da deputada estadual e primeira-dama, Ieda Chaves, é contada durante o “Inspire-se 2023”, um evento promovido no Porto Velho Shopping. A programação segue até sexta-feira (10), com workshops, balcão de serviços, oficinas, palestras e atrações culturais.

Ieda Chaves marcou presença na cerimônia no coquetel de abertura do espaço e agradeceu por estar entre as escolhidas e homenageadas. “Todo o momento que temos a oportunidade de estar levando a causa da mulher é muito importante. Precisamos avançar muito na sociedade e conquistar muitos espaços, inclusive, na política”, disse.

A deputada disse que há avanços. Porém, muitas lutas ainda precisam ser alcançadas. “Precisamos de mais mulheres inspirando outras mulheres. Outras pessoas de segmentos diferentes também estão sendo homenageadas e, este evento é idealista e pode inspirar”, falou Ieda Chaves.

Ao ser questionada sobre que incentivo ela deixa às participantes, Ieda Chaves falou da contribuição com o poder público. “Da minha parte, quero inspirar outras mulheres a colocar o seu nome a disposição, que venha pra política, pois com a ajuda dela, poderão estar contribuindo com políticas públicas para transformar a vida da mulher na sociedade, conquistar postos de igualdade com relação aos homens”.

Papel

“Todas nós mulheres temos uma história, em qualquer que seja a área, mas temos um papel de luta. Mas, o maior é que a gente ainda vive em uma sociedade muito machista e, por isso, precisamos repensar o nosso papel quanto à criação dos meninos”, observou a deputada.

Ieda Chaves lembrou que o dia 8 de março é um momento de festa e, por isso, parabenizou as mulheres homenageadas, as participantes e a iniciativa com o Inspire-se em 2023.

Aproximação

Segundo Cássio Mendonça, superintendente do Porto Velho Shopping, estão sendo apresentados painéis com diversas histórias bonitas de pessoas que lutaram e lutam por muitos anos. “Este lugar é bonito e muito especial para vocês mulheres, ao longo dos anos. Desejo boas-vindas e, aproveitem, esses três dias com conversas, motivos e momentos para poder mudar a nossa sociedade, deixando-a cada vez mais sensível, com mais carinho”.

O evento

O Inspire-se 2023 conta a vida de 10 mulheres que possuem uma história de vida de sucesso e de garra. A idealização é da Ancar Ivanhoe (Porto Velho Shopping), Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semdestur), Santo Antônio Energia, com o apoio de outras instituições.

Texto e foto: Assessoria parlamentar