Deputado Ezequiel Neiva entrega computadores, notebook, nobreaks e mobiliário à PM em Vilhena e Chupinguaia

O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou a entrega de mais investimentos à Polícia Militar em Vilhena e Chupinguaia. Ao 3º Batalhão o parlamentar destinou 16 computadores, 32 monitores, e nobreaks, com investimento superior a R$ 100 mil. Para o quartel de Chupinguaia foram entregues seis computadores, um notebook, 12 cadeiras, um armário e seis mesas de escritório, com recurso na ordem de R$ 65 mil. As entregas contaram com as presenças do secretário de Segurança, coronel Felipe Vital, do comandante-geral da PM, coronel Regis Wellington Braguin, e do comandante da 3º Batalhão, coronel Aldimas.

Sargento da Reserva PM, Ezequiel Neiva destacou que tem desenvolvido ações para fortalecer o trabalho das forças de segurança no Estado, seja com a destinação de recursos ou com a votação de projetos na Assembleia Legislativa. O parlamentar lembrou dos recentes investimentos realizados no 3º Batalhão, a exemplo da entrega de duas academias e centrais de ar para o Batalhão e quarteis subordinados.

O coronel Braguin afirmou que os equipamentos de informática contribuirão para o fortalecimento das ações da PM no combate à criminalidade. Ressaltou que a modernização tecnológica potencializará a capacidade de respostas às ocorrências policiais. “Os computadores auxiliarão na comunicação interna, nos trabalhos de coordenação tática e no planejamento estratégico”, acrescentou Braguin.

O secretário de Segurança frisou que o deputado Ezequiel Neiva tem se notabilizado como grande parceiro da Polícia Militar. Citou que os investimentos são fundamentais para que a polícia posso garantir segurança à comunidade.

Ao enaltecer a importância do recurso, o comandante do 3º Batalhão disse que os equipamentos de informática contribuirão com o serviço administrativo e operacional do. “O investimento atenderá a sede em Vilhena, o pelotão de Chupinguaia e os Grupamentos Policiais (GPs) dos distritos de Novo Plano, Boa Esperança e Guaporé.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO