Deputado Ezequiel Neiva entrega computadores para batalhão da Polícia Militar no Cone Sul

O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou, na sessão ordinária desta terça-feira (15) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), os investimentos realizados nas instalações do batalhão da Polícia Militar em Vilhena, que atende também as demais cidades e distritos da região do Cone Sul.

Ele destacou a instalação de computadores e de condicionadores de ar para melhorar as condições de trabalho dos policiais. O parlamentar fez ainda a entrega de toda mobília para o quartel do município de Chupinguaia. Os bens foram adquiridos a partir de emenda de autoria do deputado. A Polícia Mirim de Colorado do Oeste também foi contemplada com investimentos, conforme informou o orador.

Ezequiel Neiva elogiou o trabalho desenvolvido pelo secretário de Segurança Pública de Rondônia, coronel Felipe Bernardo Vital, que o acompanhou nas entregas dos equipamentos e móveis. Aproveitou para enaltecer o desempenho do senador Confúcio Moura (MDB) na presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal.

Neiva disse que o dinheiro destinado à construção da travessia urbana em Itapoã do Oeste é só um começo de várias obras que vão vir para Rondônia por intermédio da atuação do senador. “Quem passa constantemente por Itapoã, como é o meu caso, percebe o contentamento da população com a transformação pela qual a cidade vem passando,“ disse, acrescentando que Moura já garantiu mais R$ 9 milhões para edificação de uma ponte interligando Cabixi, no extremo sul de Rondônia, a Comodoro, no Mato Grosso.

O parlamentar finalizou o discurso lembrando aos demais deputados sobre a importância da aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei do orçamento para o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Ele reconheceu que faltou planejamento, mas que o Legislativo não pode deixar o órgão sem recursos. “São quinze Residências e cinco usinas de asfalto que não podem parar. O DER necessita de recursos para retomar as obras paradas, continuar as que estão em andamento e ter caixa para gastos com combustível e peças,“ frisou.

Texto: Antônio Pessoa I Secom ALE/RO

Foto: Evaristo Vavá I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO