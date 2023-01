Deputado Ezequiel Neiva investiu em dezenas de associações rurais com a entrega de implementos agrícolas

Priorizando o atendimento à agricultura familiar, o deputado Ezequiel Neiva atendeu dezenas de associações rurais em todo o Estado, com a entrega de equipamentos e implementos agrícolas ao homem do campo. Nos últimos quatro anos o parlamentar investiu mais de R$ 6 milhões na aquisição de implementos agrícolas, garantindo o apoio necessário para que o homem do campo possa produzir cada vez mais, gerando mais renda para a sua família, além de fomentar a economia e a geração e empregos nos municípios.

“Estamos cumprindo o nosso objetivo de melhorar a vida de centenas de famílias que dependem da agricultura de pequeno porte. São produtores que não têm condição financeira de comprar equipamentos tão caros, implementos que estão ajudando a multiplicar as produções”, destacou Neiva.

De acordo com o deputado, produtores que nunca tiveram acesso a equipamentos agrícolas, agora têm a oportunidade de implementar a tecnologia em suas propriedades, facilitando o dia a dia no trabalho. “Tenho um carinho especial pela agricultura. Realizamos o atendimento a dezenas de associações e vamos ampliar ainda mais esses benefícios.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar